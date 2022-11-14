کشف بیش از ۹۵ تن اموال مسروقه /دستگیری ۱۵۳ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر در تشریح اقدامات هفت ماهه پلیس راه آهن کشور با اشاره به اهمیت بالای جابه جایی ایمن در کشور، اظهار داشت: امروزه جابه جایی ایمن مسافر و کالا از اهمیت بالایی برخوردار است، و در این میان استفاده از سیستم ریلی به دلیل بالا بودن ضریب امنیت و مقرون به صرفه بودن و آسایش نسبی حائز اهمیت ویژه ای است، لذا لزوم توجه به رفع مشکلات و زیرساخت‌های آن به منظور افزایش امنیت مسافران و کالا، امری ضروری به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: همزمان با تشکیل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سازمان‌های مهم کشور، پلیس راه آهن نیز به عنوان یکی از با سابقه ترین یگان‌های پلیس، و با قدمتی قریب به ۸۰ سال در کشور، به عنوان یکی از واحدهای پویا و هدفمند، همگام با توسعه راه آهن نقش کاربردی و بسزایی در تأمین امنیت و توسعه صنعت حمل و نقل ریلی داشته است.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به مأموریت‌های پلیس راه آهن در کشور بیان داشت: تأمین امنیت یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه صنعت ریلی کشور است و کارکنان پلیس راه آهن به عنوان ضابط خاص و تأثیرگذار در محدوده وظایف معین، همواره در حال حفظ و حراست از این سرمایه ملی هستند.

وی افزود: پلیس راه آهن مسئول برقراری امنیت و آرامش ۱۴ هزار کیلومتر خطوط راه آهن با گستردگی وسیع در اکثر استان‌های کشور و متناسب با شرایط هر منطقه است که با تلاش شبانه روزی و مجاهدانه کارکنان پلیس راه آهن امنیت این مجموعه بزرگ میسر می‌شود.

سردار بنی اسدی فر با تاکید بر اینکه با حضور پلیس مأموریت‌های خاص و رسیدگی به سایر امور تأمینی در راه آهن انجام می‌گیرد تصریح کرد: لازمه توانایی در انجام چنین مأموریت‌های مهم و حیاتی، برخورداری از امکانات و تجهیزات نوین و پیشرفته و ارائه آموزش‌های تخصصی به کارکنان می‌باشد، که پلیس راه آهن در این خصوص از کارنامه درخشانی برخوردار است.

این مقام ارشد انتظامی در خصوص میزان کشفیات کالای قاچاق در این پلیس گفت: در هفت ماهه سال جاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۵۳ نفر دستگیر و مقادیر قابل توجهی کالا و ارز قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۳۳۵ میلیارد ریال کشف وضبط شد.

وی در ادامه بیان داشت: در این مدت ۶۷۵ نفر در رابطه با سرقت آلات و ادوات ریلی کشور دستگیر و بیش از ۹۵ تن اموال مسروقه به ارزش تقریبی بیش از ۲۵ میلیارد ریال کشف و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارسال شد.

سردار بنی اسدی فر بیان داشت: به منظور بهره گیری مناسب از ظرفیت ارگان‌ها و نهادهای برون سازمانی، تعامل گسترده‌ای با سرمایه‌های اجتماعی اعم از بسیج، حراست، مدارس، شوراها، دهیاری‌ها و … برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرایم و تخلفات در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی در طول هفت ماهه جاری صورت گرفته است.

رئیس پلیس پیشگیری در تشریح سایر اقدامات پلیس راه آهن گفت: با توجه به گستردگی و وسعت جغرافیایی در مجاورت شهرها و روستاها در سراسر کشور ضمن انجام تعامل سازنده با شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها توسط یگان‌های تابعه و به منظور نظارت بر حوزه سرزمینی و رصد تحرکات بزهکاران، بالغ بر هزاران جلسه تعاملی توسط پلیس راه آهن در راستای جلب مشارکت‌های اجتماعی برگزار شده است.