توسعه فرودگاه جاسک ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارحسین دهقان در نشست با رئیس و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس گفت: بحث توسعه مکران اولین بار در سال ۱۳۸۷ و پس از آنکه رهبر معظم انقلاب از این منطقه به عنوان گنج پنهان نام بردند شروع شد اما مجموعه اقدامات دولتهای قبلی تناسبی با خواسته رهبری در این حوزه نداشت.
وی بیان کرد: اگر قرار باشد فعالیتها در این بخش، مثل گذشته با تأخیر و بدون مطالعه باشد به سمت اتلاف منابع خواهیم رفت اما دولت آیت الله رئیسی عزم خود را بر جبران کاستیها گذاشته است.
مشاور فرمانده کل قوا اظهار کرد: مکران ظرفیتهایی دارد که میتواند پیشران توسعه ملی باشد که اقتصاد دریامحور یکی از مبناها و ویژگیهای این توسعه خواهد بود.
وی اتصال به آبهای جهانی و برنامه ریزی برای تبدیل شدن به کانون فعالیتهای حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و شیلاتی را بخش دیگری از ظرفیتهای سواحل مکران دانست.
سردار دهقان عنوان کرد: میتوان با اتکا بر احیای ظرفیتهای منطقه، توسعه را با کمترین عوارض ناشی از آن پیش برد و بندر جاسک نیز در این مبحث جایگاه ویژه ای دارد.
به گفته دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران، جاسک به عنوان یک قطب مهم پتروپالایشی مطرح شده و یک مگاپورت (اَبَربندر) با ظرفیت جابجایی ۱۲۰ میلیون تن کالا برای آن تعریف شده که باید تا سال ۱۴۰۸ محقق شود و در کنار آن، صنایع پتروشیمی هم در آن مستقر و جاسک به عسلویه دوم ایران تبدیل میشود.
وی نقش صنایع پایین دستی برای کامل شدن زنجیره توسعه در سواحل مکران را مهم توصیف و عنوان کرد: سیریک نیز با ظرفیتهای فوق العاده کشاورزی و شیلاتی، به عنوان منطقهای تأثیرگذار در ارتقای امنیت غذایی اهمیت راهبردی خواهد داشت.
سردار دهقان تکمیل کریدور ساحلی جنوب از چابهار تا شلمچه از مسیر هرمزگان را نیز یکی دیگر از محورهای مهم فعالیتهای توسعهای در سواحل مکران معرفی کرد.
این مسئول با اشاره به برنامه احداث یک نیروگاه در منطقه سیریک توسط روسیه افزود: مشکلات اعتباری و فنی این طرح پیگیری شده و در حال حل شدن است.
سردار دهقان از توسعه فرودگاه جاسک به عنوان یک نیاز مهم نام برد و اظهار کرد: این فرودگاه باید بتواند خدمات مورد نیاز را به تمام صنایع مستقر در منطقه ارائه کند.
دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران بیان کرد: باید در یک دوره پنج ساله، زیرساختهای اساسی منطقه شرق هرمزگان و سواحل مکران متناسب با برنامههای وسیع پیش بینی شده برای آن توسعه یابد که با توجه به عزم و اراده جدی بخشهای مختلف، تحقق آن امکان پذیر است.
وی توانمندسازی جامعه محلی سواحل مکران در این رویداد توسعهای از راه گسترش آموزش در سطوح مختلف و به ویژه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای یک ضرورت دانست.
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