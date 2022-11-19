هرمزگان ۴۶۳ لیتر بر ثانیه ظرفیت واگذاری پساب به صنایع دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آقازاده در نشست بررسی برنامه‌های بخش آب و فاضلاب هرمزگان، با اشاره به استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تأمین نیاز آبی مردم افزود: استفاده از ظرفیت مشارکت خیران آبرسان، مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و اعتبارات مصوب حوزه وزارتی از جمله ظرفیت‌هایی است که در این زمینه استفاده خواهد شد.

وی بیان داشت: با هدف تأمین نیاز آبی مردم برخی از پروژه‌ها با قید ویژه و اضطراری پیش بینی شده است که باید تا پایان دولت سیزدهم به سرانجام برسد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آبرسانی به ۱۰ هزار روستا را از جمله پروژه‌های ویژه یاد کرد که دولت به جد دنبال تحقق این مهم است.

وی در عین حال پیش بینی کرد که تا پایان برنامه توسعه هفتم نباید روستای بالای ۲۰ خانوار دارای تنش داشته باشیم.

آقازاده همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از پساب تولیدی و استفاده آن در صنعت تصریح کرد: هرمزگان نیز از جمله استان‌هایی است در انتقال پساب به صنایع ورود کرده و اقدامات خوبی در دستور کار است که با تکمیل آن پساب تولیدی شهر بندرعباس به صنایع واقع در غرب شهر منتقل خواهد شد. بر اساس برآورد انجام شده هرمزگان ۴۶۳ لیتر بر ثانیه ظرفیت واگذاری پساب را دارد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: استفاده از ظرفیت خیران آبرسان به عنوان یک فرصت ویژه در دستور کار است که لازم است مجمع خیران آبرسان در هرمزگان تشکیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت افراد توانمند و معتقد در حوزه خیرین آبرسان بتوان به نتیجه مطلوبی دست یابیم.