«تخریب مساجد» پروژه آل سعود برای حذف میراث فرهنگی شیعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم سعودی در چارچوب اقدامات ضد شیعی خود علاوه بر هدف قراردادن روحانیون و منتقدان شیعه، اماکن مذهبی آنها را در قطیف و الاحساء نشانه گرفته است. به طوری که در جدیدترین اقدام خود در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به تخریب مسجد تاریخی الحریف واقع در بین دو شهر العوامیه و القدیح کرد.

مرآة الجزیره گزارش داد: مقامات سعودی علت این اقدام را توسعه جاده‌های ممتد از العوامیه تا قطیف که به خیابان التحدی معروف است، اعلام کردند. این مسجد در مسیر] چشمه آبی به نام «عین الوسائع» برای خدمت به کسانی که از خارج قطیف می‌آمدند، ساخته شده بود.

این مسجد در محل کوه الحریف و محله مسکونی قدیمی وجود داشت، هنگامی که کوه برداشته شد، ساکنان این محله تخلیه شدند. بخشی از آنها به قطیف رفتند و بخشی دیگر روستای البحاری را برای اقامت برگزیدند. شماری دیگر نیز به القدیح و العوامیه رفتند و این مسجد به عنوان شاهد تمدنی باقی ماند که ناپدید شده بود.

کوه الحریف در اواسط قرن بیستم با دینامیت منفجر شد. مقامات سعودی مدعی شدند که از سنگ‌ها برای درست کردن جاده بین قطیف و جزیره تاروت استفاده کردند. کوه الحریف با چشمه آبی که از بخش شمال غربی آن بیرون می‌آید، نسبت به سایر کوه‌ها متمایز است. این چشمه به چشمه الحریف نیز معروف است. محققان براین باورند که این چشمه در قدیم به «عین الزاره» معروف بوده است.

سناریوی تکراری

مقامات عربستان سال گذشته مسجد «العهد» بین شهرک ام الحمامه و الملاحه غربی در استان قطیف تخریب کردند. این اقدام بی اعتنایی آشکار آل سعود به قداست مساجد به شمار می‌آید. به طوری که نیروهای سعودی مناره، گنبد و اتاق‌های این مسجد را با خاک یکسان کردند و آن را به تلی از خاک تبدیل کردند تا زشت‌ترین چهره فرقه گرایی را در تعامل با ساکنان شیعه قطیف و الاحساء از خود به جا بگذارند.

مقامات سعودی به ناحق به مساجد و منازل و زمین‌های شیعیان حمله می‌کنند. همانگونه که با نقشه توسعه جاده متصل بین شهرک‌های الجش و ام الحمام و عنک به تخریب وحشیانه مسجد العهد اقدام کردند. این مقامات مدعی شدند که طرح توسعه با هدف تبدیل آن به جاده دوطرفه انجام می‌شود.

تخریب مسجد الحریف و مسجد العهد به عنوان بخشی از یک اقدام فرقه گرایی خودسرانه و سیستماتیک علیه مساجد قطیف و الاحساء انجام شد. به طوری که مقام سعودی به عمد میراث فرهنگی و مذهبی این منطقه را به بهانه‌های واهی همچون توسعه و آبادانی و عمران از بین می‌برند. این درحالی است که تنها تخریب مساجد و اماکن عبادی دیده می‌شود نه اقدام عمرانی.

عملیات تخریب مساجد، میراث، فرهنگ و روح انتفاضه مسالمت آمیز را که شهید شیخ نمر باقر النمر پرچمدار آن بود، هدف قرار داده است.

در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی، مقامات سعودی با بلدوزر به تخریب مسجد جامع امام حسین (ع) در منطقه الزاره در العوامیه اقدام کردند و آن را از بین بردند، زیرا این مسجد میراثی از شیخ نمر باقر النمر و نماد حق طلبی بود. مسجد جامع امام حسین (ع) مرکز آگاهی بخشی و نشر اندیشه و بینش در میان مردم و جامعه بود.

این مسجد همچنین نه تنها زمینه ساز آگاهی بخشی نسبت به حقوق و وظایف بود، بلکه در حرکت قطیف در سال ۲۰۱۱ میلادی و به راه افتادن دومین انتفاضه کرامت به نماد اساسی تبدیل شد. به همین دلیل، آل سعود ماندگاری آن را تحمل نکرد و بدون کوچک‌ترین توجه به قداست و حرمت مساجد که مکان عبادت هستند، آن را تخریب کرد.

مقامات سعودی در نقض آشکار به قوانین الهی و نقض حریم مساجد و بی توجهی به قداست موقوفات، زمین این مسجد را برای فروش به مزایده علنی با نظارت دادگاه عمومی گذاشتند.

این درحالی بود که مقامات سعودی ادعای اجرای تخریب با هدف توسعه جاده‌ها یا توسعه عمرانی این منطقه را رد کردند.

آل سعود درصدد است با تخریب مساجد قطیف همه نمادهای آن به عنوان سنگری برای آگاهی بخشی و انقلاب علیه ظلم و بی عدالتی و نفی فساد و باطل را از بین ببرد.

بر همین اساس می‌توان گفت که همه مساجدی که نقش و جایگاهی در حرکت‌های مسالمت آمیز در عربستان داشتند، به بهانه مجوز نداشتن یا تعریض جاده‌ها مورد هدف قرار دادند. این بهانه‌ها قبل از حرکت‌های مسالمت آمیز وجود نداشت و رژیم سعودی علاقه‌ای به ساخت یا تعریض جاده‌ها نداشت. اما امروز می‌بینیم که تخریب مساجد و اماکن مذهبی شیعیان با این بهانه‌ها در عربستان انجام می‌شود.