دادخواست علیه رئیس امارات در دادگاه اروپایی از سوی قربانیان شکنجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت امارات لیکس اعلام کرد که قربانیان شکنجه و جنایات جنگی در یمن قصد دارند که دادخواستی علیه محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات در دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که طرح شکایت علیه محمد بن زاید در فرانسه به اتهام جنایات جنگی در یمن توسط دستگاه قضایی این کشور مختومه اعلام شد.

این پرونده به نوامبر ۲۰۱۸ مربوط می‌شود که شش یمنی و ائتلاف بین‌المللی دفاع از حقوق و آزادی‌ها به عنوان یک سازمان غیر دولتی فرانسوی ،همزمان با سفر محمد بن زاید به پاریس شکایتی را علیه وی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در یمن به دادگاهی در فرانسه ارائه کردند.

پس از بسته شدن پرونده این شکایت در دستگاه قضایی فرانسه، ژوزف برِهام وکیل مدافع فرانسوی پیگیر این پرونده گفت که احتمالاً بدون تأخیر این پرونده را در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح می‌کند.

صاحبان این دادخواست، از شکنجه شدنشان در بازداشتگاه‌های تحت کنترل نیروهای امارات در یمن و کشته و مجروح شدن نزدیکان و بستگانشان در جریان یک مراسم تدفین در سال ۲۰۱۶ در صنعاء پرده برداشته‌اند.

یکی از شکایت کنندگان در این پرونده که برای مدتی توسط نیروهای وابسته به امارات زندانی شده بود، گفته است که وی به مدت ۴۸ ساعت دست و پا بسته در یک حفره باریک شکنجه شده است.

وی همچنین تصریح کرده استکه نیروهای وابسته به امارات سپس او را عریان و از پا آویزان کرده و با شوک الکتریکی مورد شکنجه قرار گرفته است.

به گفته این یمنی، نیروهای وابسته به امارات در یمن فیلترهای سیگارشان را روی بدن و دست و پای او خاموش می‌کردند.