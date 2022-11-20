۷۳ هزار نفر داوطلب آزمون دکتری شدند/ ۱۲ امشب آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۲ از ۲۲ آبان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است و داوطلبان تا یکشنبه ۲۹ آبان ماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۲ به منظور پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی در دورههای روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مشترک و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ برگزار میشود.
هر داوطلب بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون میتواند در یک کدرشته امتحانی ثبتنام و در آزمون مربوط شرکت کند.
متقاضیان لازم است ابتدا دفترچه راهنمای ثبتنام و اطلاعیه اعلام شرایط و ضوابط ثبت نام که از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر میشود را به دقت مطالعه کنند و در صورت واجد شرایط بودن، کارت اعتباری ثبتنام خریداری کرده و اقدام به ثبت نام کنند.
فرایند ثبت نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۲ به گونهای است که داوطلبان پس از تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام، شماره پرونده ۶ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی دریافت میکنند که باید در حفظ و نگهداری این اطلاعات محرمانه دقت کنند و حتماً یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت نام تهیه و نزد خود نگهداری کنند.
دکتر علیرضا کریمیان مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون ۷۳ هزار نفر در آزمون مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۲ ثبت نام کرده اند.
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