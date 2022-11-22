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۱ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۴

در مکاتبه با استانداران سراسر کشور ابلاغ شد؛

سیاست‌های کلی دولت برای کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی

سیاست‌های کلی دولت برای کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با استانداران سراسر کشور سیاست‌های کلی دولت را برای کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران ۳۱ استان کشور مصوبه شورا را در خصوص سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ خود، پیرو مباحث مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و در ذیل سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص شهرها و احداث واحد مسکونی در حداقل تراکم ساختمانی ممکن، بنا بر تاکید وزیر و رئیس شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

۱- در شهرهایی که الگوی تراکمی پهنه تراکمی غالب شهر بر اساس طرح مصوب ملاک عمل قطعات ویلایی یک و دو طبقه است، در صورتی که محدودیت زمین دولتی وجود ندارد و امکان تأمین زیرساخت وجود دارد، واحدهای مربوط به نهضت ملی مسکن به صورت قطعات مستقل حیاط‌دار یک یا دو طبقه احداث شود.

۲- در سایر شهرهای کشور که متوسط تراکم ساختمانی شهر بیش از دو طبقه است، احداث بنا در مجتمع‌های مسکونی مربوط به نهضت ملی مسکن وفق تراکم ساختمانی پهنه تراکمی غالب شهر بر اساس طرح مصوب ملاک عمل صورت پذیرد.

کد مطلب 5637868

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