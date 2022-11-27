حمایت نویسنده آمریکایی از ممنوعیت مشروبات الکلی در قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، کینگ در خصوص انتقادات مطرح شده به اجرای قانون ممنوعیت استفاده از نوشیدنی های الکلی نوشت: اگر نمی توانید بدون نوشیدن مشروب تماشاگر یک مسابقه فوتبال باشید حتما شما دچار مشکل هستید!

توئیت نویسنده آمریکایی بازتاب گسترده اید در فضای مجازی داشته و در توییتر بیش از ۱۲۰ هزار کاربر این نوشته را مورد تایید قرار دادند.

برخی از کاربران در توضیح توییت کینگ نوشتند: «این مسابقات فوتبال جام جهانی است و نه مسابقه خوردن شراب، پس بهتر است به فرهنگ کشورهای دیگر احترام بگذاریم.»

یکی از کاربران همچنین در خصوص توییت کینگ نوشت: غربی ها از همان ابتدای انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی انتقاد از یک کشور کوچک اسلامی در منطقه خاورمیانه را به دلایل مختلف آغاز کردند چرا که رسیدن یک کشور کوچک مسلمان به چنین رویایی برای اروپایی ها قابل پذیرش نیست.