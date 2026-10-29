به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رسولی‌فر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید اظهار کرد: هفته بسیج دانش‌آموزی هم‌زمان با سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، از هشتم آبان‌ماه آغاز می‌شود و برای این مناسبت برنامه‌های متنوعی با مشارکت دانش‌آموزان و همکاری دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش در تدوین برنامه‌ها افزود: با دریافت دیدگاه‌های نمایندگان و منتخبان دانش‌آموزان، برنامه‌هایی طراحی شده است که دانش‌آموزان در اجرای آن‌ها نقش محوری خواهند داشت.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان قزوین شعار امسال هفته بسیج دانش‌آموزی را «می‌فهمیم، می‌سازیم، می‌ایستیم» اعلام کرد و گفت: رویکرد اصلی برنامه‌های امسال، دانش‌آموزمحوری است؛ به این معنا که دانش‌آموزان در طراحی، اجرا و پیگیری برنامه‌ها نقش اصلی داشته باشند.

رسولی‌فر با اشاره به ظرفیت‌های نسل نوجوان و جوان استان خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان از استعدادهای ارزشمندی برخوردارند و مسئولان باید زمینه شناسایی، پرورش و توانمندسازی این استعدادها را فراهم کنند.

از برنامه‌های صالحین تا نشست‌های نخبگانی

وی در تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی بیان کرد: برگزاری برنامه‌های صالحین، حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه و اجرای صبحگاه سراسری با محوریت معرفی شهید فهمیده و تبیین الگوهای جوان مؤمن و مسئولیت‌پذیر، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان قزوین ادامه داد: نشست‌های نخبگانی با حضور فرماندهان بسیج دانش‌آموزی، نماینده ولی‌فقیه، ائمه جمعه و مسئولان شهرستانی نیز برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند دیدگاه‌ها، مطالبات و نیازهای خود را مستقیماً با مسئولان در میان بگذارند و زمینه تعامل بیشتر میان نسل نوجوان و مدیران فراهم شود.

رسولی‌فر با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها در تبیین فعالیت‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و تربیتی نقش مهمی دارند و می‌توانند در افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های نسل نوجوان و جوان اثرگذار باشند.

دعوت از دانش‌آموزان برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان

وی با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی ۱۳ آبان و تحولات اخیر منطقه، از جمله جنگ رمضان، گفت: دانش‌آموزان در این راهپیمایی مخالفت خود را با جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام خواهند کرد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان قزوین افزود: برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، کلاس‌ها و نشست‌های جهاد تبیین به راهپیمایی روز ۱۳ آبان ختم می‌شود.

رسولی‌فر در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و نسل‌های دهه هشتاد و نود، برای حضور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تأکید کرد که دانش‌آموزان نیز همچون دیگر اقشار جامعه در مسیر انقلاب و پیشرفت کشور نقش‌آفرین هستند.



