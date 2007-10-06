نمونه برداری رسوب در عمق 400 متری دریای خزر توسط محققان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی اقیانوس شناسی، اولین گشت دریایی خزر در شهریور ماه 86 توسط کارشناسان و متخصصان مرکز ملی اقیانوس شناسی و با مدیریت دکترعلیزاده معاون پژوهشی مرکز در آب های جنوبی دریای خزر در دو منطقه "بابلسر- فریدونکنار" و "کیانشهر- انزلی" انجام شد.

طی این گشت دریایی که به مدت 7 روز به طول انجامید، کارشناسان و متخصصان مرکز ملی اقیانوس شناسی مشخصات فیزیکی آب دریا، فشار هیدروستاتیکی، دما، شوری، ph و سرعت صوت را اندازه گیری کردند و با استفاده از مغزه گیرهای 2 متری، نمونه های رسوب بستر را برداشت کردند.

دکتر علیزاده در خصوص این گشت دریایی گفت : با توجه به عمق ایستگاه های اندازه گیری، مشخصات اقیانوس شناسی فیزیکی و مغزه گیری رسوبی ( 400+)، این عملیات در نوع خود برای نخستین بار در کشور انجام می شود و امید است در سال های آینده با مشارکت سازمان ها و ارگان های دریایی دیگر در سطح وسیعتری صورت گیرد.

