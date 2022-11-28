فرامرز اختراعی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید ببینیم چرا بعد از ۴۰ سال که اولین تولید کننده داروهای ژنریک در دنیا بوده ایم، دچار نارسایی شده ایم.

وی با انتقاد از واردات داروهای آنتی بیوتیک، گفت: چرا نظام دارویی با این قدرت، مجبور شده از هند داروهای آنتی بیوتیک وارد کند.

اختراعی در ادامه به دلایل بروز کمبودهای دارویی در کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه قیمت گذاری دارو در پشت درهای بسته انجام می‌شود که این موضوع به لحاظ علمی و کلاسیک، قابل قبول نیست.

وی با عنوان این مطلب که هر کشوری شرایط اقتصادی خاص خودش را دارد، گفت: در تمام دنیا برای حمایت از تولید، قوانین خاصی وضع می‌کنند تا چرخه اقتصاد بگردد.

اختراعی با انتقاد از کسانی که در قیمت گذاری دارو نقش دارند، افزود: برخی از این قیمت گذاری ها بالاتر از قیمت‌های جهانی است و برخی هم پایین‌تر است که همین موضوع، تولید را دچار بحران می‌سازد.

وی ادامه داد: با توجه به این سیاست اشتباه در نحوه قیمت گذاری دارو، نامه‌ای به سازمان غذا و دارو نوشتیم که چنین سیاستی باعث می‌شود داروهای با قیمت پایین تولید نشوند و همچنین با توجه به مشخص نبودن سیاست گذاری در تعیین قیمت دارو، تولید کنندگان سراغ تولید محصولات جدید نروند.

رئیس هیأت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، گفت: اقتصاد دستوری حداقل در حوزه دارو جواب نمی‌دهد.

در همین حال، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، عنوان داشته است که ما دو پیشنهاد به تولید کنندگان مواد اولیه دارو داشته‌ایم. یا قیمت گذاری را قبول کنند و یا اینکه واردات را آزاد می‌کنیم و رقابت کنند.

اختراعی در واکنش به پیشنهاد رئیس سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان مواد اولیه دارو در کشور، تاکید کرد: قانون برای قیمت گذاری ماده اولیه دارو هیچ معبری نگذاشته است. اما، این طور نیست که تولید کنندگان مواد اولیه دارو، هر طور خواستند قیمت تعیین کنند. بلکه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ سازمان غذا و دارو، این قیمت گذاری طبق جداول و بر اساس قیمت تمام شده به همراه سود متعارف، تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: حرف زدن بدون سند و مدرک در خصوص اینکه تولیدکنندگان خودشان دارو را گران می‌کنند، اصلاً صحیح نیست؛ چون سازمان غذا و دارو مسئول قیمت گذاری دارو است.

اختراعی با استقبال از پیشنهاد دوم رئیس سازمان غغذا و دارو برای آزاد ساختن واردات مواد اولیه تولید دارو برای ایجاد رقابت با تولیدکنندگان داخلی، گفت: البته این طور نبوده که تا الان واردات نداشته باشیم، بلکه همیشه راه واردات باز بوده است.

وی ادامه داد: ما موافق رقابت هستیم، به شرطی که تعرفه‌های حمایتی منطقی اعمال شود. یعنی وزارت صمت در تعیین تعرفه‌های گمرکی، دقت بیشتری کند. زیرا، اگر تعرفه را پایین بیاورند، خطری برای تولید داخل است.

اختراعی گفت: ما با بخش دوم پیشنهاد رئیس سازمان غذا و دارو نه از ناحیه تهدید، موافق هستیم.

وی افزود: پیشنهاد ما به سازمان غذا و دارو این است که جلسات تعریف قیمت مرجع، با حضور صاحبان صنعت و کارشناسان خبره اقتصادی صورت بگیرد.

اختراعی تاکید کرد: اگر تولید کننده داخلی حمایت شد و نتوانست تولید را بالا ببرد، آن وقت واردات را آزاد کنند.

وی افزود: قیمت گذاری ها باید بر اساس قیمت‌های بین المللی و همراه با تعرفه‌های حمایتی صورت بگیرد تا تولید کننده داخلی هم امکان رقابت داشته باشد.

اختراعی تاکید کرد: اینکه بخواهیم با تهدید، کمبودها را مهار کنیم؛ رویه درستی نیست. در واقع، کم نمایی تولید دارو، امنیت اقتصادی را از تولید کننده داخلی می‌گیرد.

وی افزود: اینکه نظام دارویی کشور با این قدرت و بعد از ۴۰ سال که اولین تولید کننده داروهای ژنریک در دنیا بوده است، دچار نارسایی در تولید داروهای آنتی بیوتیک کودکان شود، جای تعجب دارد.