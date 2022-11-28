افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر امیرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور روز گذشته در سفر ۲ روزه به استان مازندران از ظرفیت‌ها، اسکله‌ها، پروژه‌های در دست اجرا و روند تخلیه و بارگیری کالا در بندرامیرآباد بازدید کرد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدید، با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه دریای خزر نظیر قزاقستان، ترکمنستان و روسیه توسعه پیدا کرده است، اظهار داشت: افق تجاری قابل توجهی در سال‌های آینده پیش روی اقتصاد کشور است به طوری که میزان تجارت در دهه آینده، چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

رضایی روند صادرات و واردات بندرامیرآباد در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت توسعه بندرامیرآباد و لزوم افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا به ۱۰ میلیون تن با توجه به تحولات بین روسیه و اروپا و تمایل تجاری این کشور به مسیر کریدور شمال – جنوب و همچنین علاقه‌مندی کشورهایی همچون هندوستان، چین و ژاپن به ترانزیت کالا از مسیر ایران به کشورهای حوزه دریای خزر تأکید کرد.

وی همچنین در هنگام بازدید از روند تخلیه و بارگیری کالاها در محوطه‌های بندری به قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه بندرامیرآباد اشاره و تصریح کرد: این بندر قابلیت تبدیل شدن به نخستین بندر حمل یکسره کشور را داراست که با تدارک امکانات مناسب، این امر در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

رضایی در پایان از حمایت دولت جهت تصویب منطقه آزاد بندرامیرآباد خبر داد و بر ایجاد طرح هوشمندسازی بندرامیرآباد مطابق با فناوری‌های نوین دنیا تأکید کرد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران که معاون اقتصادی رئیس جمهور را در این بازدید همراهی می‌کرد، نیز نقش بندرامیراباد را در راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت فعال کردن کریدور شمال – جنوب مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا با رفع موانع صادراتی، بندرامیراباد به هاب صادرات کالا در منطقه تبدیل شود.

محمدتقی انزان‌پور مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد هم در این بازدید از ارائه بسته پیشنهادی رفع موانع توسعه‌ای بندرامیرآباد به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خبر داد و فعال‌سازی مناسب کارخانه‌های مستقر در بندر با رفع موانع قانونی و تأمین تجهیزات جدید و مدرن تخلیه و بارگیری کالا را بخشی از پیشنهادهای موجود در این حوزه عنوان کرد.