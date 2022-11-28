همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه آزاد و سازمان پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان پزشکی قانونی کشور با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد.

طهرانچی در ابتدای این مراسم با تبریک ۵ آذر روز بسیج، گفت: با توجه به حوادث اخیر و اتفاقات پیش آمده مرجعیت نهادهای علمی بسیار مهم است و سازمان پزشکی قانونی کشور یکی از نهادهایی است که مردم در مسائل مختلف به آن رجوع می کنند و مراجعه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به این سازمان حاکی از این است که مردم مرجعیت سازمان پزشکی قانونی کشور را پذیرفته اند، بنابراین پاسخ های این سازمان هر چه قوی تر و عالمانه تر باشد، بهتر می تواند علم را از شبه علم، منطق را از بی منطقی و خبر صحیح را از خبرسازی دروغ تفکیک کند که بحمدالله سازمان پزشکی قانونی تاکنون در این امر موفق بوده و امیدواریم در این مسیر استوار بماند.

وی با بیان اینکه حکمرانی دینی، علم بنیان و حکمت بنیان است، اظهار کرد: تفاوت حکمرانی دینی با حکمرانی غرب در این است که غرب فقط مردم را می بیند، اما حکمرانی دینی براساس منافع مردم و رابطه با خدا تنظیم می شود. بنابراین در اسلام حکمت و علم چگونگی به کارگیری فناوری را تعیین می کند، به عنوان نمونه سلاح هسته ای منافع للناس است، اما به خاطر حکمت حرام است. یکی از افتخارات فقه شیعه این است که با صلبیت برخورد نمی کند و دوگانه حکمی علمی و «اثم کبیر» و «منافع للناس» در عالمان شیعه وجود دارد و براساس این چارچوب فکری است که مقوله مانند پیوند اعضا و استفاده از استخوان و قلب جسد در فقه شیعه راه حل پیدا می کند تا منافع للناس رعایت شود.

طهرانچی هدف همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان پزشکی قانونی کشور را منافع برای مردم عنوان کرد و افزود: جهت گیری این دو سازمان که به دنبال منافع مردم است، بسیار مبارک است. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه گسترده شهرپایه که دارای مرجعیت علمی در شهرهاست و سازمان پزشکی قانونی کشور که در نقاط مختلف کشور حضور داشته و در حوزه خود نیز دارای مرجعیت علمی است، می تواند همکاری های مثمرثمری با یکدیگر داشته باشند.

پروژه مشترک مهندسی بافت بین دانشگاه آزاد و سازمان پزشکی قانونی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: این دانشگاه با دارا بودن یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو، ۲۲ هزار عضو هیأت علمی و ۳۲ هزار مدرس به صورت یکپارچه در حوزه های مختلف علمی فعالیت دارد که می توانیم در موضوع پزشکی قانونی یک دانشکده موضوعی مشترک با سازمان پزشکی قانونی داشته باشیم که در این دانشکده رشته های علوم پزشکی، حقوق، جامعه شناسی و ... به موضوعات و مسائل حوزه پزشکی قانونی بپردازد.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه خود می داند به عنوان بخشی از حاکمیت که در برگیرنده ۴۰ درصد آموزش عالی کشور است، برای توسعه روابط با سازمان پزشکی قانونی کشور که سازمانی علمی و متعهد است، قدم بردارد و در این زمینه آمادگی کامل برای همکاری دو سازمان وجود دارد.

طهرانچی در پایان به پروژه مشترک مهندسی بافت بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم با کار توأمان این دو مجموعه بتوانیم اثرگذاری مناسبی در مرجعیت علمی و فناورانه کشور خلق کنیم.

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دکتر عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این جلسه با تبریک هفته بسیج و خدمات و برکات آن در طول انقلاب اسلامی به تاریخچه و قدمت پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: قدمت و سابقه پزشکی قانونی در کشور به سابقه علم پزشکی بر می‌گردد و از سال ۱۳۰۱ فعالیت‌های علمی پزشکی قانونی رسما در کشور آغاز شده است.

وی افزود: تا پیش از سال ۱۳۷۲ پزشکی قانونی به عنوان یک اداره کل زیر مجموعه دادگستری فعالیت می‌کرد، اما پس از آن و با تصویب قانون تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی، پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل و زیر مجموعه قوه قضاییه ادامه فعالیت داد.

دکتر مسجدی با اشاره به وظایف و خدمات پزشکی قانونی در کشور گفت: براساس قانون پنج وظیفه برای سازمان تعیین شده که سه وظیفه آن در حوزه آموزشی و پژوهشی است و این بدان معناست که قانون‌گذار می‌دانسته سازمانی تشکیل می‌شود که اساس آن فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و باید به طور مستمر در جهت ارتقای علمی تلاش کند.

وی ادامه داد: در کنار آن، دو وظیفه نیز به حوزه‌های تخصصی و خدماتی مربوط می‌شود و تمام مسائل حوزه پزشکی که جنبه قانونی پیدا می‌کند در این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه نظرات پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد، به بیان دیگر حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به این سازمان ارجاع می‌شود و امروزه نظرات پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی به عنوان فصل الخطاب مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

دکتر مسجدی با تأکید بر توسعه و پیشرفت‌های پزشکی قانونی به ویژه در ۲۰ سال اخیر گفت: با توجه به پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی قانونی که با تلاش و همت کارشناسان خبره این سازمان صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، اخذ تصمیم مناسب و صدور رأی دقیق یک رکن اساسی در تکمیل علم قاضی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است و به مردم ارائه خدمت می‌کند و در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون در حال فعالیت است.

دکتر مسجدی به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های تخصص و مهم سازمان حوزه آزمایشگاهی است و از آنجا که نظر پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار مهم و تعیین کننده در صدرو رأی نهایی پرونده‌هاست، آزمایشگاه‌های ما به دانش روز دنیا تجهیز شده زیرا در بسیاری از پرونده‌ها انجام آزمایش‌های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی را میسر می‌کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: هم اکنون ۱۰ قطب ژنتیک قانونی در سراسر کشور وجود دارد و در حوزه تخصصی ژنتیک به مردم ارائه خدمت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حوزه تشریح و بررسی صحنه جرم نیز از دیگر بخش‌های تخصصی و مهم سازمان است یادآور شد: امور تشریح، برخلاف تصور عموم که سازمان را تنها به این خدمت می‌شناسند، تنها پنج درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرد، اما در عین حال از مهم ترین و به نوعی یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های سازمان است و به طور متوسط سالانه ۸۰ هزار جسد که جنبه قضایی دارد، برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

دکتر مسجدی در ادامه سخنان خود به فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن یک دانشگاه بزرگ محسوب می‌شود که بسیاری از دانشجویان در رشته‌هایی هم چون حقوق، پرستاری، مامایی، پزشکی و بسیاری از تخصص‌ها هم چون روانپزشکی، طب کار، جراحان مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی دوره‌هایی را در این سازمان طی می‌کنند.

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی به نوعی درهم آمیختگی آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی کشور دارد، افزود: در حوزه پژوهش آنچه مورد توجه سازمان قرار دارد پرداختن به پژوهش‌های مسئله محور است؛ ضمن آنکه داده‌های پژوهشی موجود در سازمان نیز کاملا منحصر به فرد بوده و در جای دیگری به جز سازمان امکان دسترسی به آن وجود ندارد مانند داده‌های مربوط به متوفیات حوادث رانندگی و یا آسیب‌های اجتماعی.

وی حضور پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث جمعی را از دیگر فعالیت‌های سازمان برشمرد و گفت: در حوادث و بلایایی که با تلفات دسته جمعی همراه است شاهد حضور موثر پزشکی قانونی برای شناسایی و تعیین علت فوت قربانیان این حوادث هستیم. حوادثی همچون سیل، زلزله، سقوط هواپیما و.... که در تمامی آن‌ها پزشکی قانونی بدون کمترین خطا نسبت به شناسایی و تعیین علت فوت اقدام و ابهامات موجود را برطرف کرده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به موضوع مرجعیت علمی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: در پزشکی قانونی این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و امروزه پزشکی قانونی ایران در جایگاهی قرار دارد که در منطقه حرف اول را می‌زند.

مسجدی در ادامه با اشاره به تلاش‌های سازمان برای ارتقای جایگاه علمی و تلاش آن در بومی سازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، گفت: در فاصله کوتاهی بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص مسئله محور شدن پژوهش‌ها، نخبگان جوان ما موفق به تولید کیت ژنتیک با بالاترین استانداردها شدند و اکنون ایران پنجمین کشور دنیا در تولید کیت‌های ژنتیک در این سطح از کیفیت است و نشانگر ظرفیت علمی بالای پزشکی قانونی ایران است.

وی با تأکید بر اینکه حرکت علمی و بومی سازمی تجهیزات در سازمان متوقف نشده است از رونمایی دستگاه اتوسمپلر تولید داخل در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با اشاره به توانمندی دانشگاه آزاد اسلامی و ابزار خرسندی از امضای تفاهم‌نامه مشترک آموزشی و پژوهشی بین پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی اظهار امیدواری کرد: اجرای این تفاهم‌نامه در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی و سایر حوزه‌های مشترک به نتایج خوبی برای کشور منتهی شود.

در مراسم امضای این تفاهم نامه دکتر مجید مشکینی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سعید صابونی رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات، دکتر سید محمدجواد صدری مهر رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عسگری غلامزاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از معاونان، مشاوران و مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور حضور داشتند.