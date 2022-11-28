به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بیورن آریلدگرام»، وزیر دفاع نروژ می‌گوید علی‌رغم شرایط و مباحث پیرامون اوکراین، نروژ همچنان برخی از خطوط ارتباطی خود با مسکو از جمله در سطح نظامی را حفظ خواه کرد.

وی همچنین گفت که انتظار دارد در آینده و در یک نقطه‌ای همه چیز به حالت عادی برگردد و در ادامه افزود در حال حاضر هیچ تهدید نظامی مستقیمی، کشور نروژ را تهدید نمی‌کند.

وزیر دفاع نروژ در ادامه گفت: البته تماس‌های بین نروژ و روسیه بعد از ۲۴ فوریه (آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین) دگرگون شد. با این حال ما برخی از خطوط ارتباطی خود را حفظ کردیم. ما در زمینه ماهی‌گیری و عملیات‌های مشترک امدادونجات در دریا با هم همکاری داریم. همچنین ما روابط نظامی خود را حفظ کردیم، اگرچه فعالیت ما در این زمینه کم شده است.

چهارشنبه گذشته وزرای دفاع کشورهای شمال اروپا نشستی در اسلو، پایتخت نروژ برگزار کردند تا پیامدهای جنگ اوکراین برای امنیت منطقه و درخواست عضویت فنلاند و سوئد برای ناتو، را بررسی کنند.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) کشورهای غربی برای توقف پیشروی ارتش روسیه، به صورت مداوم کمک‌های نظامی، مالی و بشردوستانه برای اوکراین ارسال کرده‌اند. در ماه جولای، نخست‌وزیر نروژ ا علام کرد اسلو ۱۰ میلیون کرون (نزدیک به ۱ میلیارد دلار) به اوکراین اختصاص داده و در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در اختیار این کشور قرار خواهد داد.