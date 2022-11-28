برنامه‌ زمانبندی مراسم هفته پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تقویم اعلام شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس، مراسم روز پژوهش دانشکده علوم پزشکی روز شنبه ۱۹ آذر در سالن شهید مطهری ، دانشکده کشاورزی ‌روز یک شنبه۲۰ آذر در سالن دانشکده و مراسم مجموعه دانشکده های مهندسی روز دوشنبه۲۱ آذر در سالن شهید چمران برگزار می شود.

همچنین روز سه شنبه ۲۲ آذر مجموعه دانشکده های علوم در سالن جابر حیان ، روز سه شنبه۲۲ آذر دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در سالن دانشکده ،‌ روز چهارشنبه ۲۳ آذر مجموعه دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی در سالن شهید مطهری و روز شنبه۲۶ آذر دانشکده هنر در سالن شهید مطهری مراسم روز پژوهش را برگزار می کنند.