 پرداخت ۸۳۵ میلیارد تومان تسهیلات تولید و اشتغال در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: بر اساس اعلام بانک‌ها تا کنون ۸۳۵ میلیارد تومان تسهیلات از محل قانون بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان پرداخت شده است.

وی بیان داشت: از مجموع دو هزار و ۸۸۹ طرح مصوب شده در کارگروه استانی بند الف تبصره ۱۸ تا کنون یک هزار و ۲۹۵ طرح تسهیلات را دریافت کرده اند.

ذاکریان ادامه داد: از مجموع ۸۸۵ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی نیز تا کنون ۸۳۵ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین طرح مرتبط با بخش کشاورزی بوده است، عنوان کرد: از یک هزار و ۱۱۸ طرح مصوب در این بخش تا کنون ۵۰۳ طرح به ارزش ۳۶۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن از مجموع ۵۲ طرح ۱۱ طرح به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مجموع ۴۳۲ طرح به ارزش ۱۴۷ میلیارد تومان بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده است.

ذاکریان عنوان کرد: در حوزه علم و فناوری نیز از ۲۶ طرح که ۸۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان ۹ طرح به ارزش ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: از طرح‌های اداره کار نیز از مجموع ۳۳۴ طرح به ارزش ۱۳۸ میلیارد تومان تا کنون ۹۵ طرح به ارزش ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی بیان داشت: در حوزه آی سی تی مجموعاً ۴۷ طرح داشته ایم که ۲۸ طرح با تسهیلاتی بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.

ایجاد و تثبیت ۱۱ هزار فرصت شغلی در استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: از طرح‌های کمیته امداد نیز ۴۵۸ طرح مصوب با ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات داشته ایم که ۲۰۰ طرح با ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تأمین منابع مالی شده است.

به گفته وی میزان پرداختی طرح‌های کمیته امداد از مجموع مصوب استان بیشتر بوده که بانک‌ها از محل منابع داخلی خود پرداخت داشته اند.

ذاکریان گفت: با پرداخت این تسهیلات بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی تثبیت و ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ۶ هزار فرصت شغلی تثبیت و ۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است، عنوان کرد: پیش بینی می‌کنیم تحرک خوبی در حوزه‌های اقتصادی رخ دهد و ارزش افزوده استان در سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۱ نیز بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به استان ابلاغ شده که پس از ابلاغ دستور العمل های مربوطه و قراردادهای عاملیت بانک‌ها به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند برای دریافت این تسهیلات طرح‌های خود را به دستگاه‌های مربوطه ارائه تا پس از بررسی در کمیته‌های شهرستانی و کارگروه استانی از این تسهیلات بهره مند شوند.