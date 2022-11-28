به گزارش خبرنگار مهر، ماریت قازاریان ظهر دوشنبه در کارگاه منطقه‌ای پیشگیری از اعتیاد در زنان و کودکان که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: برنامه پازک برای توانمندی‌سازی زنان و کودکان در حوزه پیشگیری از اعتیاد است که برنامه‌های مختلفی در قالب این طرح اجرایی می‌شود.

وی افزود: در زنان شیوع اعتیاد به مواد مخدر نسب به گذشته افزایش یافته و الگو و مدل مصرف نیز نسبت به جوامع سنتی تغییر کرده است.

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: با توجه به نقش حساس زنان در خانواده به ویژه در تربیت فرزندان باید شیوه پیشگیری به مصرف مواد مخدر را آموزش و یاد گیرند.

وی ادامه داد: افزایش آگاهی و دانش زنان و نوجوانان برای پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم است اما در کنار دانش به سازوکارهای عملیاتی نیز نیازمند هستیم.

قازاریان خاطر نشان کرد: برای گسترش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در کشور به اعتبارات و پشتیبانی مناسب لازم است.