رویداد ملی فناورانه «تا ثریا»در دانشگاه زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضاخانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به برگزاری رویداد ملی فناورانه «تا ثریا» روز ۱۰ آذرماه در دانشگاه زنجان برگزار می‌شود اشاره کرد و گفت: این رویداد فناورانه با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و حل نیازهای و مسائل فناورانه دستگاه‌ها صنایع و بخش‌های مختلف استانی و ملی پیش‌بینی‌شده است.

وی بیان داشت: اقتصاد مسئله اصلی کشور است و اقتصاد مقاومتی با شاخصه‌هایی که دارد و سیاست‌هایی که در این عرصه اعمال شده است نقش محوری را ایفا می‌کند.

مسئول بسیج علمی استان زنجان گفت: کشور مسائل و نیازمندی‌های گوناگونی در حوزه‌های مختلف دارد و از طرفی توانمندی‌ها و شبکه نخبگانی حل مسائل قوی نیز در حوزه‌های مختلف در دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و پژوهشکده‌ها دارد.

رضاخانی تاکید کرد: طرح‌های ارسال‌شده به دبیرخانه، در شورای سرمایه‌گذاری ارزیابی اولیه شده‌اند و تا به امروز ۲۹ طرح دانش‌بنیان به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.

وی گفت: از بین طرح‌های ارسالی ۱۲ طرح منتخب در رویداد جهت ارائه منتخب شدند و طرح‌هایی که امکان ارائه در این رویداد را ندارند می‌توانند با سرمایه‌گذاران مذاکره کنند.

مسئول بسیج علمی استان زنجان ابراز داشت: فرایند احصا مسائل اولویت‌دار صنایع کوچک و متوسط استان شروع شده و این رویداد با عنوان ریورس پیچ (Reverse pitch) برگزار می‌شود که و تمرکز ما در رویداد «تا ثریا» بر روی نیازمندی‌های صنایع استان بوده که بخشی از این نیازها احصا شده است.

رضاخانی تاکید کرد: این رویداد با هدف حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و مسئله محوری برگزار می‌شود.

وی گفت: احصا درست نیازها در حوزه‌های مختلف و مسئله دوم نیز شناسایی راه درست حل این مسئله و سوم نیز وصل کردن این دو به یکدیگر است.

مسئول بسیج علمی استان زنجان تصریح کرد: این رویداد با همکاری قرارگاه علم و فناوری بسیج استان، ستاد توسعه دانش‌بنیان استان، شرکت پیشگامان برآیند دانش، برنامه‌ریزی شده و با دو رویکرد برگزار می‌شود.