تکذیب ادعای روزنامه انگلیسی درباره سفر اخیر سردار «قاآنی» به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با المیادین تأکید کردند که ادعای منتشر شده در یک روزنامه انگلیسی درباره تهدید فرمانده نیروی قدس سپاه به انجام عملیات زمینی در شمال عراق در سفر اخیرش به بغداد، بی اساس و خلاف واقع است.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه ایرانی به المیادین گفتند که ادعای فایننشال تایمز درباره تهدید فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به عملیات زمینی در شمال عراق در سفر اخیرش به این کشور، صحت ندارد.

این منابع تأیید کردند که سردار اسماعیل قاآنی مقامات عراقی را در جریان این موضوع قرار نداده و تهدیدی به حمله زمینی یا غیر زمینی به شمال عراق مطرح نکرده است.

شایان ذکر است که «محمد کاظم الصادق» سفیر ایران در بغداد از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق و رایزنی با رؤسای قوای سه گانه این کشور خبر داد و گفت: ایران با دولت مرکزی و مقامات اقلیم کردستان برای استقرار نیروهای عراقی در مرزهای اقلیم به توافق رسیده است.

متعاقباً، دولت عراق تصمیم گرفت تا طرحی برای استقرار مجدد نیروهای عراقی در امتداد مرزهای ایران و ترکیه تهیه کند و اعلام کرد که این طرح، برنامه برای استقرار مجدد نیروهای مرزی عراق برای حفظ خط صفر در امتداد مرزهای دو کشور است.

پس از اعلام آغاز دور جدید حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به «ستادهای توطئه و مراکز متخاصم با ایران در اقلیم کردستان عراق»، ایران بیش از ۷۰ سند در خصوص حضور گروه‌های تروریستی مسلح در اقلیم کردستان عراق به عراق ارائه کرد.

ایران همچنین روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، دلایل بمباران گروه‌های جدایی طلب مستقر در کردستان عراق را توضیح داد و تاکید کرد که گزینه دیگری برای محافظت از خود در برابر این گروه‌های تروریستی ندارد.