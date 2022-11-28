۱۰۰ تن کالای فاسد شدنی در انبارهای اموال تملیکی بوشهر امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بهادری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ماه گذشته طی سه مرحله ۱۰۰ تن کالای زود فاسد شدنی موجود در انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر امحا شد.

وی با اشاره به اینکه این کالاها به منظور حفظ و صیانت از سلامت جامعه امحا شده است افزود: این کالاها فاقد مجوز مصرف و ممنوعه که ارزش آن حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.

مدیرکل اموال تملیکی استان بوشهر افزود: کالاهای امحا شده فاقد مجوزهای بهداشتی بود.

وی ادامه داد: این کالاها با حضور و نظارت نمایندگان سازمان‌های مسئول و با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های زیست محیطی در شهرستان‌های دیر و بوشهر از چرخه مصرف خارج شدند.