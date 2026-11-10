به گزارش خبرنگار مهر، علی سلطان‌پور ظهر سه‌شنبه در مجمع عمومی و سالیانه هیئت بولینگ و بیلیارد استان زنجان، با اشاره به موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران این رشته‌ها گفت: کسب حدود ۱۴۰ مدال آسیایی و جهانی نشان‌دهنده ظرفیت بالای بولینگ و بیلیارد در ورزش قهرمانی کشور است؛ ظرفیتی که برای تداوم موفقیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، توسعه زیرساخت‌ها و توجه جدی به رده‌های پایه است.

وی با بیان اینکه جایگاه این رشته‌ها در ورزش کشور ارتقا یافته است، اظهار کرد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده موجب افزایش انتظارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شده و در این شرایط، مسئولیت فدراسیون و هیئت‌های استانی برای حفظ و ارتقای جایگاه این رشته‌ها بیشتر از گذشته است.

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد، توسعه امکانات و زیرساخت‌های ورزشی با تأکید بر اینکه توسعه قهرمانی بدون توجه به آموزش و استعدادیابی امکان‌پذیر نیست، افزود: شناسایی استعدادها باید از سنین پایه آغاز شود و با تدوین برنامه‌های آموزشی منظم، زمینه پرورش نسل آینده ورزشکاران و تقویت پشتوانه تیم‌های ملی فراهم شود.

سلطان‌پور با اشاره به ضرورت توجه ویژه هیئت زنجان به این موضوع تصریح کرد: انتظار داریم این هیئت در سال جاری و سال آینده برنامه‌های مشخصی برای توسعه آموزش و استعدادیابی داشته باشد تا ظرفیت‌های موجود در استان به شکل مطلوب شناسایی و پرورش پیدا کند.

تجهیز پایگاه قهرمانی زنجان در دستور کار قرار دارد

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد، توسعه امکانات و زیرساخت‌های ورزشی را از الزامات ارتقای سطح قهرمانی عنوان کرد و گفت: استان زنجان از ظرفیت و علاقه‌مندان مناسبی در رشته‌های بولینگ و بیلیارد برخوردار است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، پایگاه قهرمانی استان تجهیز شده و در ماه‌های آینده فعالیت جدی‌تری را آغاز کند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد هیئت استان در بخش برگزاری مسابقات و رنکینگ اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد اقدامات مناسبی در این بخش انجام شده است، اما لازم است در حوزه آموزش و استعدادیابی نیز با جدیت بیشتری اقدام شود.

سلطان‌پور با ارزیابی مثبت از روند فعالیت مدیریت جدید هیئت استان زنجان خاطرنشان کرد: عملکرد هیئت‌ها باید با توجه به شرایط و سوابق خودشان در دوره‌های گذشته ارزیابی شود و در این مقایسه، هیئت بولینگ و بیلیارد زنجان تغییرات و تحولات مثبتی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه معرفی عمومی این رشته‌ها همچنان به فعالیت رسانه‌ای بیشتری نیاز دارد، گفت: اگرچه برخی رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون در سطح جهان سابقه طولانی دارند، فعالیت تشکیلاتی فدراسیون در ایران حدود دو دهه قدمت دارد و به همین دلیل باید از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی جذابیت‌ها و قابلیت‌های این رشته‌ها استفاده کنیم.

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد همچنین توسعه رشته‌های تازه‌اضافه‌شده به مجموعه فدراسیون را ضروری دانست و افزود: هیئت‌های استانی باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه آشنایی علاقه‌مندان با این رشته‌ها و گسترش فعالیت‌های همگانی را فراهم کنند.

سلطان‌پور توسعه ورزش بانوان را نیز از اولویت‌های فدراسیون برشمرد و گفت: با توجه به اقدامات انجام‌شده و ساختار ایجادشده در هیئت استان زنجان، انتظار داریم فعالیت‌های این بخش با برنامه‌ریزی بیشتر دنبال شود و شاهد حضور گسترده‌تر بانوان در عرصه‌های ورزشی و رقابتی باشیم.

وی در ادامه بر ضرورت توجه به فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: برنامه‌های فرهنگی باید در کنار مسابقات و دوره‌های آموزشی، به‌عنوان بخشی از تقویم اجرایی هیئت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا فرهنگ‌سازی و معرفی بهتر رشته‌ها نیز دنبال شود.

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد با قدردانی از همراهی مسئولان اداره‌کل ورزش و جوانان، اعضای مجمع و اصحاب رسانه استان زنجان، نقش رسانه‌ها را در معرفی رشته‌های ورزشی و افزایش آگاهی عمومی مهم ارزیابی کرد.

سلطان‌پور با اشاره به پیش‌رو بودن مسابقات جهانی و حضور نمایندگان ایران در این رقابت‌ها ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان کشورمان با کسب نتایج مطلوب، افتخارآفرینی دیگری برای ورزش ایران رقم بزنند.