مشکلات دامداران سیل زده رفسنجانی پیگیری می شود

رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی‌های لازم در خصوص مشکلات و خسارت‌ها به دامداران انجام شده است و در تلاش هستیم تسهیلات ویژه در اختیار دامداران قرار گیرد و در این خصوص با یکی از بانک‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و درصد سود این وام پایین است.

وی گفت: امیدواریم با این تسهیلات دامداران بتوانند دامداری‌ها را تعمیر کنند.

وی ادامه داد: ظرف دو ماه آینده مشکلات این افراد رفع خواهد شد.

وی همچنین به خسارت شدید سیل به کشاورزان خبر داد و ابراز امیدواری کرد برای جبران خسارت‌های این افراد نیز تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار گیرد.