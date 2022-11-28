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۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۳:۲۰

فرماندار رفسنجان:

مشکلات دامداران سیل زده رفسنجانی پیگیری می شود

مشکلات دامداران سیل زده رفسنجانی پیگیری می شود

کرمان - فرماندار رفسنجان گفت: مشکلات دامداران خسارت دیده از سیل رفسنجان پیگیری می شود.

رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی‌های لازم در خصوص مشکلات و خسارت‌ها به دامداران انجام شده است و در تلاش هستیم تسهیلات ویژه در اختیار دامداران قرار گیرد و در این خصوص با یکی از بانک‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و درصد سود این وام پایین است.

وی گفت: امیدواریم با این تسهیلات دامداران بتوانند دامداری‌ها را تعمیر کنند.

وی ادامه داد: ظرف دو ماه آینده مشکلات این افراد رفع خواهد شد.

وی همچنین به خسارت شدید سیل به کشاورزان خبر داد و ابراز امیدواری کرد برای جبران خسارت‌های این افراد نیز تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار گیرد.

کد مطلب 5642526

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