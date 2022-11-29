برگزاری بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در استان همدان

میلاد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور در روز سه شنبه مورخ ۸ آذر به صورت سراسری در تمامی مدارس استان همدان با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان اولیا و مربیان برای مواجهه با زلزله برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان دانش آموزی ضمن برنامه ریزی عملیاتی برای استفاده از ظرفیت مدارس ایمن برای ایفای نقش پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران محلی و مشارکت در ارتقای سطح آمادگی عمومی به خصوص در دانش آموزان و معلمان مسئولیت اجرای مانور زلزله در سطح مدارس را با همکاری سایر دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی مانور زلزله بر عهده دارد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان با بیان اینکه این دارای دو بخش، تحت عنوان مانور مدرسه محور و مانور محل محور است، تصریح کرد: در استان همدان جهت اجرای مانور مدرسه محور در ۱۹ منطقه آموزشی آموزش و پرورش استان همدان در هر منطقه یک مدرسه به عنوان مدرسه پایلوت اجرای مانور زلزله شهرستان یا منطقه طبق معیارهای کارشناسی دستگاه‌های ذیربط انتخاب و به عنوان مدرسه پایلوت اجرای مانور زلزله مشخص شدند.

مرادی ادامه داد: در بخش مانور محله محور نیز والدین دانش آموزان تحت عنوان افراد محلی ساکن در اطراف مدارس پایلوت توسط دستگاه‌های امدادرسانی همچون هلال احمر بهزیستی و شهرداری‌ها در زمینه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و پناه گیری صحیح هنگام زلزله آموزش داده شدند

این مسئول یادآور شد: آمادگی برای اجرای مانور زلزله نیز در تمامی مدارس مقدماتی از قبیل تشکیل شورای ایمنی مدارس و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی امداد و نجات و پناه گیری سریع صحیح توسط هلال احمر به مدت یک هفته قبل از اجرای مانور زلزله در مدارس سطح استان همدان اجرا گردید و همچنین توسط شهرداری‌ها نیز نسبت به تهیه نقشه خطر مدارس اقدامات لازم صورت پذیرفت.

مرادی در ادامه صحبت‌های خود با تصریح بر اینکه تمامی مدارس استان همدان همزمان نسبت به اجرای مانور زلزله اقدام کردند، افزود: در رابطه با آموزش دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان خود نیز اقدام شد.

وی با اشاره به اینکه از جمله برنامه‌های جانبی مانور زلزله می‌توان به برگزاری کارگاه‌های امداد و نجات، ایجاد نمایشگاه‌های آموزشی در سطح مدارس اشاره کرد، عنوان کرد: از جمله اقدامات ابتکاری نیز در سطح مدارس استان می‌توان از برگزاری مسابقات تهیه نقشه خطر و یا برگزاری پویش‌های عکاسی از اجرای مانور زلزله در منازل نام برد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان با بیان اینکه مربیان پیشتاز سازمان دانش آموزی نیز با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به تهیه فیلم‌های آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی اولیا و مربیان و همچنین دانش آموزان در بستر فضای مجازی اقدامات لازم صورت پذیرفت، اظهار کرد: از مهمترین اقدامات بعد از اجرای مانور زلزله در مدارس می‌توان به تشکیل شورای ایمنی مدارس اشاره نمود که این شورا نسبت به شناسایی نقاط پرخطر اقدام نموده و پیگیری‌های لازم از دستگاه‌های مربوطه، همچون سازمان نوسازی مدارس نسبت به رفع مشکلات ایمنی مدرسه در برابر زلزله اقدام خواهند کرد.