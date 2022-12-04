اجرای طرح هادی در ۲۰۸ روستای اردبیل

منوچهر حاجی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اجرای طرح هادی روستاهای استان اردبیل، طرح هادی را مهمترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا دانست و اظهار کرد: طرح هادی ۲۰۸ روستای استان اردبیل در سال جاری با هزینه کرد اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا شد.

وی افزود: این طرح‌ها در زمینه بهسازی معابر، بازگشایی، زیرسازی، آسفالت، جدول‌گذاری، سنگ‌فرش، میدان‌سازی، احداث پارک و فضای سبز، پیاده‌روسازی و ساخت کانال برای هدایت سیلاب انجام شده است.

معاون عمرانی و روستایی بنیاد مسکن استان اردبیل بازنگری در طرح هادی روستایی را یکی از اولویت‌های بنیاد عنوان کرد و گفت: تاکنون موفق به بازنگری طرح هادی در ۱۹۷ روستای استان شده‌ایم که با بررسی آمارها شاهد برابری عملیات اجرایی طرح هادی با میانگین کشوری هستیم.

حاجی‌زاده با اشاره به برنامه‌های سال آینده طرح هادی روستایی افزود: برای سال ۱۴۰۲ اجرای ۳۰۰ طرح هادی و ۱۶۰ طرح بازنگری در برنامه کاری پیش‌بینی که برای این طرح ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده است.

وی همچنین به تداوم نهضت آسفالت‌ریزی در روستاها اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری نزدیک به ۷۵۰ هزار متر مربع زیرسازی آسفالت در ۱۰۳ روستای استان انجام شده است.

معاون عمرانی-روستایی بنیاد مسکن استان اردبیل با بیان اینکه نزدیک ۴۵ درصد از روستاها برای یک بار طرح هادی در آن‌ها اجرا شده است، خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل در زمینه تعداد و کیفیت اجرای طرح هادی روستایی در مقایسه با سایر استان‌های کشور در رتبه ممتاز قرار دارد.