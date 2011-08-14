  1. استانها
  2. البرز
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

حدادی خبر داد:

طرح "هادی" در ساوجبلاغ اجرا می شود

طرح "هادی" در ساوجبلاغ اجرا می شود

ساوجبلاغ- خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ از اجرای طرح "هادی" به عنوان حلقه ای گمشده در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز یاد کرد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، طرح هادی را به عنوان حلقه ای گمشده در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توصیف کرد و اظهار داشت: این طرح متشکل از یک دهیار، شورا، بخشدار و همچنین دفتر فنی فرمانداری است و با اخذ نظرات کارشناسی این مجموعه در تعیین زمینهای مجاز و غیرمجاز برای ساخت و ساز جلوی هرگونه تغییر کاربری گرفته می شود.

وی افزود: یکی از بحثهای مهم در این زمینه دادن مجوز انشعابات غیرقانونی به زمینهای غیرمجاز است که  مشکلات فراوانی را بوجود می آورد و امیدواریم با اجرای این طرح  دیگر شاهد رفتارهای غیرقانونی در این حیطه نباشیم.

ودر ادامه تصریح کرد: با همه دستگاههای اجرایی نیز که به ساخت و سازهای غیرمجاز مجوز انشعاب بدهند برخورد جدی خواهد شد.

حدادی، توجه ویژه به زمینهای کشاورزی که تغییر کاربری داده شده اند را از جدی ترین اقدامات این طرح برشمرد و بیان داشت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به جد دنبال می کنیم.

کد مطلب 1383044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها