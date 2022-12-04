به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست تبیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه حقوقی و قضائی، توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) برگزار می‌شود.

محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، حمید اسدی معاون قضائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ابوالفضل محبی معاون قضائی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، محمد علی فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبث اسناد و املاک کشور و همچنین محمدرضا قنبری مدیرکل برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

نشست فوق دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن جلسات ساختمان شهید سلیمانی واقع در خیابان جمهوری خیابان فلسطین خیابان شهید صالحی پلاک ۳۱ برگزار می‌شود.