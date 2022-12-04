افزایش قیمت مسکن به دلیل بالارفتن قیمت دلار

به گزارش خبرنگار مهر طی یک دهه گذشته با افزایش غیر عادی قیمت مسکن روبه رو بودیم که خرید مسکن را برای عموم جامعه به یک معادله لاینحل تبدیل کرده است.

در دولت گذشته که اساساً مسکن سازی صورت نگرفت، قیمت خانه در بخش خرید و فروش و به طبع از آن بازار اجاره بها نیز تحت تأثیر قرار گرفت به گونه‌ای که با آغاز پاندومی کرونا دولت برای کاهش بار و فشار ناشی از این بیماری قوانین عجیبی برای موجر و مستأجر در بخش اجاره وضع کرد که البته باز هم نتوانست ترمز افزایش قیمت را بگیرد و در نهایت زمزمه‌های کانکس خوابی، بام خوابی و… به گوش رسید.

طی یکسال گذشته بازار خرید و فروش در رکود به سر می‌برد اما این رکود در بازار اجاره نه تنها در فصل اجاره که افزایش اندکی قیمت طبیعی است اما در سال جاری در فصل پاییز بازار اجاره به صورت عجیبی هم در بخش جابه جایی و هم قیمت فعال بوده و قیمت اجاره بها با افزایش عجیبی همراه است!

راهکار قیمت گذاری دلخواه در دست دولت‌ها

سعید لطفی؛ عضو هیأت مدیره و خزانه دار اتحادیه املاک تهران در خصوص قیمت‌های سلیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: قیمت گذاری‌های دستوری باید از سایت‌های مجازی برداشته شود یکبار این اتفاق افتاد و بازار به ثبات رسید این را هم دولت می‌تواند انجام دهد از سوی دیگر کمبود ساخت و ساز هم علت دیگر قیمت‌های دلخواه است که در هر دو مورد دولت‌ها با قدرتی که دارند می‌توانند انجام دهند.

کمترین قیمت هر متراژ ۴۰ میلیون تومان در پایتخت است

در عین حال، فرهاد بیضایی؛ کارشناس مسکن نیز در خصوص بازار مسکن به خبرنگار مهر گفت: آمارهای معاملات فصلی از سوی بانک مرکزی و آمار منتشر شد اما با توجه به اینکه تاکنون آماری برای فصل پاییز ارائه نشده باید این نکته را گفت که در تهران هر متر خانه بالای ۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

وی در خصوص چرایی افزایش قیمت مسکن بیان کرد: افزایش قیمت به انتظارات تورمی بستگی دارد با توجه به اینکه در فصل جابه جایی نیست اما قیمت‌ها دلخواهی است. کمبود مسکن و اشتباهات ریاست‌های پولی و بانکی که این دو باعث شده تا تورم در بازار مسکن دیگر به فصل‌ها مربوط نشود از سوی دیگر قیمت ارز نیز یکی از عوامل اساسی افزایش قیمت مسکن بوده است.

این کارشناس مسکن در ادامه اظهار داشت: در چندماه اخیر قیمت مسکن کمی باثبات بوده است و اینکه پس از چندماه دوباره روند افزایشی پیدا کرده است به دلیل قانون عرضه و تقاضا؛ رشد نقدینگی و قیمت ارز است.

فرهاد بیضایی در خصوص قیمتهای دلخواهی از سوی مالکان گفت: وقتی مصالح تمام شده ساختمانی با قیمت گران به فروش می‌رسد و همه مصالح با قیمت ارز تعیین روزانه یا هفته‌ای تعیین می‌شود راهی جز گران فروشی یا افزایش قیمت از سوی مالکان نمی‌ماند این چرخه گرانی مصالح بر زندگی‌ها تأثیر گذاشته است برای کنترل باید این چرخه گرانی‌ها به تعادل برسد.

بازار بی ثبات

مرتضی افقه؛ کارشناس اقتصادی هم در خصوص چرایی گرانی مسکن در فصل پاییز به خبرنگار مهر گفت: اتفاقی در بازار مسکن رخ داده یک اتفاق نادر است البته در گذشته بازار مسکن برای سرمایه گذاری بوده است و اینکه در یک دهه بحران زایی مسکن این اتفاق گرانی در فصلی غیر از جابه جایی تعجب آور نیست. در حال حاضر مردم به خرید مسکن فکر نمی‌کنند چرا که این بازار با مشکلات زیادی رو به رو است.

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه چرا هرکس قیمت دلخواه برای مسکن در نظر می‌گیرد اظهار داشت: وقتی بازار ثبات ندارد هر کسی قیمت خود را می‌گوید این واقعیت را باید در نظر گرفت که عرضه و تقاضا از یک سو و از سوی دیگر قیمت ارز است که بر این بازار تأثیر خواهد گذاشت.

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