احداث واحدهای تولیدی در ایلام منوط به رعایت قوانین محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری صبح دوشنبه در نشست کمیسیون ماده ۱۱ اظهار داشت: همه واحدهای تولیدی باید نسبت به رعایت حریم‌ها و ملاحظات دفع فاضلاب و اجرای فعالیت‌ها مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی باشند.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.

معاون استاندار ایلام خاطرنشان کرد: از طرفی یکی از مهمترین اولویت‌ها و رویکرد کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک رفع مشکل کارآفرینان، سرمایه گذاران و طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و اشتغالزا است که باید سعی و تلاش شود با تعادل و با حفظ قوانین و مقررات زیست محیطی فعال شدن چرخه تولید و زمینه اشتغال و توسعه پایدار این گونه طرح‌ها صورت گیرد.

هژبری اضافه کرد: تسهیل شرایط و همراهی با سرمایه گذاران در جریان اخذ مجوزها و استعلامات با استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت‌های قانونی در خور نام استان ایلام مدنظر اعضای کمیسیون است.

در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد، ۲ طرح صنعتی اسقاط خودروهای سنگین و کارگاه تولیدی حلوا ارده مورد بررسی قرار گرفت.

مهمترین رویکرد کمیسیون ماده ۱۱ رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی است در راستای توسعه پایدار طرح‌های صنعتی و اشتغالزا در استان است.