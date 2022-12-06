آخرین وضعیت پرونده چعب، شارمهد، ترور شهیدان فخری زاده و عجمیان

به گزارش خبرنگار مهر مسعود ستایشی در چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه گفت: تربیت نسل نو با آموزه‌های دینی و اسلامی و شهادت در راه آرمان عدالت، ولایت و تبعیت از امام جامعه اسلامی از جمله نقاط تابناک زندگی این بانوی بزرگ اسلام است.

وی در ادامه و با گرامیداشت روز دانشجو گفت: روز دانشجو مبارک و فرصتی برای یادآوری استکبارستیزی است. روزی برای یادآوری مقاومت دانشجویان در برابر سلطه است. آمریکا نماد سلطه و نیرنگ برای کشورها و خاصه برای جمهوری اسلامی ایران است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه دسیسه چینی برای حذف مردم سالاری، جاسوسی و کشتن انسان‌های بی گناه و ترویج به بی اخلاقی و عدم انصاف در لوای دروغین حقوق بشر و آزادی و دموکراسی از جمله صفحات سیاه دولت آمریکا است.

ایستادگی دانشجویان در مقابل سلطه گری آمریکا

ستایشی ادامه داد: دانشجویان در مقابل این سلطه خواهی قیام کرده و درسی به آنها دادند. بستن راه سلطه مجدد و مبارزه عملی با دسیسه‌های آنها از جمله این دروس است به طوری که امروز آمریکا برای بازگشت به ایران سربلند با سدی همچون دانشجویان مواجه هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دانشجویان ما به عنوان صف اول مقابله با طمع ورزی های آمریکا هستند گفت: دانشجویان بارها نشان دادند که تبدیل دانشگاه به پاتوق سیاسی برای دشمنان محکوم به شکست و اضمحلال بوده است.

آزادی زندانیان با هدف ایجاد آرامش، دوستی و صمیمت بین آحاد جامعه

ستایشی تصریح کرد: دستور اخیر رئیس قوه قضائیه برای آزادی زندانیان نکته دیگری است که باید به آن اشاره کرد. با پیروزی تیم ورزشی ما در یک مسابقه جهانی و شادی و سرور ملت ایران و متعاقب آن برای استمرار بخشی به این شادی و سرور دستوراتی از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد که این در راستای رأفت اسلامی بود.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه نگاه قوه قضائیه ایجاد آرامش، دوستی و صمیمت بین آحاد جامعه است گفت: تاکید بر این بود که با رأفت اسلامی، کسانی که متنبه شدند و کسانی که توبه کرده و نادم بودند به دامن خانواده بازگردند.

وی ادامه داد: در راستای سیاست موجود مبنی بر دفع حداقلی و جذب حداکثری، ریاست قوه قضائیه دستور بررسی آزادی برخی از بازداشت شدگان به خصوص اغتشاشات اخیر که نقش لیدری در اغتشاشات را نداشتند، صادر کرد.

آزادی ۱۲۰۰ زندانی

مسعود ستایشی افزود: نزدیک به ۱۲۰۰ زندانی در این راستا آزاد شدند که این امر رئیس قوه قضائیه موجب استقبال مردم و نخبگان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام نشانه دیگری از اتحاد ملی در برابر افراد اندک بدخواه کشور و نماد هم‌بستگی عمومی بود و نشان داد که دشمن نمی‌تواند در بین مردم رخنه کند.

تلاش دشمنان برای تحریم ورزش ناکام ماند

ستایشی ادامه داد: بار دیگر شاهد بودیم که تلاش دشمن در تحریم ورزش و فوتبال کشور و تصاحب فرزندان این مرز و بوم، ناکام مانده و شکست خورد و همه قلب‌ها برای ایران یکپارچه تپید البته لازم به ذکر است که این آزادی‌ها به معنای چشم پوشی کامل از اقدامات برخی از آشوبگران نبوده و به معنی این هم نیست که رسیدگی به این پرونده‌ها صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه این پرونده‌ها با مداقه و رعایت موازین شرعی رسیدگی خواهد شد. همچنین در قبال دروغ سازی ها و شایعه پراکنی ها هم اقداماتی در این راستا انجام شده است و افراد نسبت به نکات و ادعاهایی که دارند باید سند ارائه دهند.

وی افزود: هر فردی که ادعایی مطرح می‌کند باید مدارک‌مستند ارائه دهد. دستگاه قضائی از کسانی که با روان جامعه بازی می‌کنند، نمی‌گذرد. همچنین قوه قضائیه نسبت به فوت و کشته شدن ۲۰۰ شهروند در حوادث اخیر به شدت حساس بوده و این دستگاه در رابطه با کسانی که آسیب دیدند مورد به مورد مطالبه خواهد کرد.

ستایشی ادامه داد: دادگاه متهمان و مسببان این حوادث به سرعت برگزار خواهد شد و با جدیت و دقت لازم رسیدگی خواهد شد.

قوه قضائیه میان معترض و اغتشاشگر تفاوت قائل است

ستایشی در پاسخ به این سوال که افرادی که در زندان هستند معترض هستند یا آشوبگر؟ گفت: بارها اعلام کردیم که این دو با هم فرق می‌کنند و در طبقه بندی ها اینها را تفکیک کردیم و معترض با آشوبگر تفاوت دارد. از کسانی که معترض هستند فردی را بازداشت نکردیم و هیچ گونه حکم بازداشتی برای این افراد صادر نشده است.

وی ادامه داد: برخی از این افراد تحت قرارهای تأمینی آزاد شدند و فقط و فقط اغتشاشگران که به ناموس و جان و مال مردم متعرض شده و اقدام علیه امنیت ملی انجام دادند در شمول افرادی هستند که قرار قانونی شدید برای آنها صادر شده است. نگاه ما در دستگاه قضائی این است که با سرعت و دقت تعیین تکلیف کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آنچه که در حوزه رسانه مشخص است این است که رسانه‌های بیگانه همواره دنبال آشوب میدانی و انحراف افکار عمومی در کشور هستند و می‌خواهند اختلال ایجاد کنند و برهم بزنند.

کسی که دست به تحریق و تخریب می‌زند معترض نیست

وی گفت: کسانی که این کارها را انجام می‌دهند صلاحیت طرح ادعا و اظهار نظر نیستند. این افراد حق بیان در مورد روندهای قانونی را ندارند اینکه رسانه‌های تروریست پرور که میدان دار قتل و تعرض هستند برای حمایت از افراد فریب خورده و وابسته پیشقدم می‌شوند، جای تعجب نیست.

ستایشی ادامه داد: کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند و به جان و مال مردم تعرض می‌کنند با تمسک به سلاح سرد و گرم، اغتشاش را ترویج می‌کنند از پیاده نظام خود حمایت می‌کنند و ما باید دشمن شناسی خود را قوی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کسانی که دست به تحریق و تخریب می‌زند و هزاران میلیارد ضرر به اموال عمومی می‌زند، معترض هستند؟ اگر اینها معترض هستند پس تروریست چه کسی است؟

تعدادی از اتباع بیگانه در اغتشاشات اخیر بازداشت شدند

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد بازداشت اتباع بیگانه در اغتشاشات اخیر گفت: مجموعه‌ای در امور بین الملل داریم همچنین اداره‌ای هم در دادستانی کل کشور تحت عنوان اداره بین الملل.

وی ادامه داد: این دو اداره به علاوه سایر مبادی در این خصوص اقداماتی را به صورت منسجم انجام داده و این پرونده‌ها را مورد تدقیق قرار دادند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه در حوزه معاونت بین الملل و حقوق بشر هم کمیته ویژه ای با مشارکت دادستانی تهران و ضابطین خاص که در این مورد ذی مدخل هستند، مأموریت جهت انجام تحقیقات پیدا کردند.

ستایشی افزود: بر اساس بررسی‌های مربوط به حوزه کاربردی، تعدادی از اتباع بازداشت شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی بوده و برخی از آنها پس از کارهای موشکافی، در مرحله دادسرا با قرارهای مناسب آزاد و برخی هم همچنان در بازداشت هستند.

شهید عجمیان مظلومانه شهید شد

مسعود ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه در روزهای اخیر در استان البرز شاهد برپایی دادگاه جمعی از اغتشاشگران کرج که اقدام به شهادت شهید روح الله عجمیان کرده بودند، بودیم، رئیس قوه قضائیه هم روز گذشته در جمع مسئولان عالی قضائی اعلام کرد که به زودی رأی این دادگاه اعلام‌می شود، آیا این حکم صادر شده است؟ گفت: به استناد مدارکی که موجود هست اهتمام بر این بوده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن متعاقب موازین قانونی و با دقت لازم رسیدگی به پرونده اغتشاش گران انجام شود.

وی افزود: روال رسیدگی به پرونده مشهد که دو نفر در آن به فیض شهادت نائل آمدند، پرونده اصفهان و کرج هم بر همین منوال است.

ستایشی ادامه داد: ۱۲ آبان روز خوبی نبود در ۴۲ سال کار خودم، بابت شنیدن خبر حادثه کرج بسیار متأثر شدم. افعال بسیار زشتی نسبت به مردم در آن روز صورت پذیرفت. تعدادی اغتشاش گر در آرامستان بهشت سکینه به بهانه چهلم درگذشت یکی از متوفیان اغتشاشات اخیر اقدام به بستن آزاد راه و ریختن نخاله‌های ساختمانی کردند.

وی با بیان اینکه این افراد عبور و مرور افراد را مختل کرده بودند گفت: در این حادثه اغتشاش گران مأموران را هم مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و در نهایت شهید سید روح الله عجمیان را مورد تعرض و ضرب و شتم قرار داده و مظلومانه این شهید را به شهادت رساندند.

ستایشی تصریح کرد: پس از این حادثه، پرونده‌ای در دادسرای جنایی در کرج تشکیل و بازپرس ویژه تعیین شد. در فیلم‌ها و مستندات این حادثه که منتشر شد، دیدیم که چند متهم داشت. دستوراتی بر این اساس برای شناسایی متهمان صادر شد و بنا بر پیگیری‌هایی که شخص رئیس قوه قضائیه داشت، فرایند شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در جنایت با استفاده از ظرفیت ضابطین صورت گرفت و تحقیقات لازم انجام شد.

ستایشی با بیان اینکه تاکید شده بود که احکام باید قاطعانه و بازدارنده باشد گفت: در پی دستور رئیس قوه قضائیه، متهمان به ویژه متهمانی که با ضربات متعدد چاقو موجبات شهادت را ایجاد کردند و با استفاده از تمسک به پوشش‌های مختلف و با هدف اینکه شناسایی نشوند، متواری بودند به تدریج شناسایی و بازداشت شدند.

رسیدگی به پرونده در کمتر از یک ماه

سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: متهمان این پرونده‌ها بزن و برو نیست و باید پاسخ اقدامات خود را بدهند که دادند. پس از بازداشت متهمان اصلی در ۲۱ آبان ماه کیفرخواست پرونده صادر شد.

وی ادامه داد: در این پرونده در مجموع برای ۱۶ متهم قرار جلب دادرسی صادر و در ۹ آذر و کمتر از یک ماه پس از شهادت، جلسات دادگاه صالحه برای رسیدگی به اتهامات ۱۳ نفر و همزمان جلسات دادگاه کیفری یک استان البرز ویژه جرایم اطفال، با حضور متهمان و وکلایشان رسیدگی شد چرا که سه متهم ۱۷ سال سن داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص جزئیات حکم صادره گفت: پس از بررسی‌ها و در تاریخ ۱۴ اذر ماه و پس از یک ماه از جنایت احکام صادر شده است.

اعدام برای پنج متهم پرونده شهید عجمیان

وی ادامه داد: این احکام با در نظر گرفتن بازدارندگی صادر شده است. بر اساس احکام صادره، برای ۵ متهم که اقدامات مؤثر از قبیل ایراد جرح به شهید با چاقو و ضرب و جرح با سنگ و کشاندن با بدن برهنه روی اسفالت منتهی به شهادت این شهید شدند، به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و حمله به مأمورین و جنایت علیه تمامیت جسمانی علیه افراد و ناامنی و شهادت مدافع امنیت شدند به اعدام و ۱۱ متهم از جمله سه جوان زیر ۱۷ سال با توجه به نقش آفرینی و میزان تأثیراتی که داشتند، به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.

وی افزود: احکام صادره غیر قطعی است.

صدور حکم برای طبری / ‏ضبط ‬اموال ناشی از پولشویی

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: برای پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک حکم صادر شده است و کلیه اموال که مورد بحث بزه پولشویی است، ضبط و یک چهارم اموال هم به قیمت روز به عنوان جزای نقدی در نطر گرفته شده است‌.

آخرین وضعیت پرونده شهید فخری زاده

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهید فخری زاده گفت: این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۹ نفر از آنها به اتهام مشارکت در افساد فی الارض از طریق ترور دانشمند هسته‌ای ما و مشارکت در جاسوسی متهم هستند.

وی در رابطه با پرونده حبیب الله چعب هم گفت: اتهام این فرد هم افساد فی الارض است و این پرونده به زودی تعیین تکلیف شده و حکم صادر می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شارمهد گفت: اتهام این فرد افساد فی الارض از طریق طراحی و انجام اقدامات تروریستی است و به زودی حکم این پرونده هم صادر می‌شود.

مشوقین به حضور در آشوب‌ها تحت نظارت قضائی قرار دارند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آزادی برخی از افراد در ایام برگزاری بازی‌های ایران در جام جهانی گفت: برخی افرادی که بازداشت شده بودند در شب قبل یا روز بازی سوم ایران در جام جهانی با تدابیر، تمهیدات و نظارتی که انجام شد، آزاد شدند.

وی ادامه داد: اتهام این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بود اما به دلیل مطالب ابراز شده و تدابیر اتخاذ شده منجر به صدور قرار وثیقه شد و با نگرش رأفت اسلامی و ایجاد روحیه همدلی آزاد شدند.

ستایشی تصریح کرد: نظارت قضائی خاص برای افراد احضار شده و آنان که احضار شدند و مراجعه نکردند در نظر گرفته شده است و کسانی که اظهارات غیرمستند و بی‌مدرک و محرک و مشوق افکار عمومی برای شرکت در آشوب داشتند بدانند که تحت نظارت قضائی قرار دارند و اگر اقدامی انجام دهند مجدد فراخوانده خواهند شد و باید پاسخگو باشند.

مکاتبه با طرف سوئیسی در پرونده شهادت حاج قاسم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تا کنون رأی دادگاه رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از شهادت شهید سلیمانی و همراهان صادر نشده است، گفت: در خصوص جنبه کیفری این پرونده در ناحیه دادسرای تهران ویژه امور بین‌الملل برگزار می‌شود که پرونده مورد رسیدگی واقع شده و قرار نهایی برای این پرونده در شرف صدور است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای تحقیقات این پرونده حوزه بین‌الملل قوه قضائیه فعالیت‌هایی داشته است. برای رسیدگی به این پرونده باید از ظرفیت‌های کنوانسیون ۱۹۷۳ برخوردار شویم و وزارت خارجه نهایت همکاری در این خصوص انجام داده است.

به گفته ستایشی مکاتباتی هم با سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع دولت آمریکا انجام شده است. پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران با دقت و صحت در حال رسیدگی است.

حجاب موضوعی فراقوه ای است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی اظهارنظرها از جمله اظهار نظر دادستان کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تعطیلی گشت ارشاد و نظر قوه قضائیه در رابطه با حجاب گفت: بحث حجاب بحث یک قوه نیست و فرا قوه‌ای محسوب می‌شود و سه قوه باید بیایند و نشست برگزار کنند، کارشناسانه تصمیم گرفته شود و در نهایت ابلاغ شود.

ستایشی گفت: در سه قوه این جلسات کارشناسی برقرار است و کارشناسان قوه قضائیه در این کارگروه‌ها حضور دارند و در راستای بررسی راهکارهای حجاب و عفاف مواردی هم از سوی دادستانی کل به مبادی ذیربط ارائه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اما باید توجه داشت حجاب مسئله مورد پذیرش از سوی آحاد جامعه است و بحث حجاب بحث دارای پیشینه است و اعتقاد داریم باید با همفکری و خرد جمعی و به صورت یکپارچه از ارزش‌های خودمان صیانت کنیم و نسبت به این ارزش‌ها حساسیت به خرج بدهیم.

رسیدگی به پرونده اغتشاشگران با سرعت توأم با دقت

ستایشی در رابطه با سوالی در خصوص احکام تأیید شده برخی اغتشاشگران اخیر گفت: بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دستورالعمل‌های صادره از ناحیه دادستانی کل کشور، تشکیل شعب خاص بازپرسی از قضات باسابقه استفاده شده و تحقیقات به صورت شبانه روزی انجام شده است.

وی افزود: عمده پرونده‌های مهم منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده است. در رابطه با دادگاه هم باید گفت که قاضی دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست و ابعاد پرونده و جامع نکات مطروحه در پرونده، مبادرت به گرفتن تصمیم می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این تشخیص، تشخیص قاضی است. اما باید گفت که سرعت توأم با دقت برای ما مهم است و تلاش داریم کلیه پرونده‌ها با توجه به دو مؤلفه، تعیین تکلیف شود و توصیه قوه قضائیه به دادگاه صالحه این است که کسانی که واجد رأفت هستند، مد نظر قرار دهند و در بعد از صدور رأی تأسیسات ارفاقی را هم لحاظ کنند.

وی ادامه داد: در رابطه با مسببان حوادث هم اعتقاد ما این است که تنبیه و بازدارندگی باید متناسب با جرم و عبرت آموز باشد.

ستایشی در خصوص احتمال صدور مجازات‌های جایگزین حبس برای بازداشتی‌های حوادث اخیر گفت: قانون به طور خاص برای این موارد تصمیم گیری کرده است.

صدور هفت حکم اعدام برای اغتشاشگران

ستایشی در خصوص پرونده‌های مربوط به محاربه در اغتشاشات اخیر گفت: تا این لحظه ۷ نفر در حکم محاربه و افساد فی الارض محکومیت بدوی دریافت کردند.

وی ادامه داد: اگر این افراد اعتراض به رأی داشته باشند حسب مورد قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند. برخی از پرونده‌ها هم اعاده شده است.

هنوز ارتباطی میان بولتن‌های منتشر شده و خبرگزاری فارس دیده نشده است

ستایشی همچنین در پاسخ به سوالی مرتبط با بحث انتشار بولتن‌هایی به نام خبرگزاری فارس گفت: چیزی که بتوان بولتن‌های منتشر شده در فضای مجازی را ارتباط داد یا ارتباطش با خبرگزاری و ساختار و سازمان خبرگزاری فارس مشخص باشد دریافت نشده است.

وی ادامه داد یکی از افراد شاخص این خبرگزاری اقداماتی را صورت می داده است و اخبار و اطلاعاتی را آشکار و نهان بدون سند و مدرک و بدون صحت سنجی و بدون کسب اطلاع درست جمع اوری کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما چیزی که دریافت کنیم مربوط به خبرگزاری فارس و مربوط به مجموعه ارزشی سپاه پاسداران باشد را پیدا نکردیم. فردی است در این جریان که به موجب قرار صادر شده بازداشت شده است و در حال انجام تحقیقات.

وی در خصوص مطرح شدن شائبه عدم برخورد با سرعت در خصوص ترک فعل مدیران گفت: ترک فعل‌ها از ناحیه مسئولان قصایی خصوصاً در دادستانی کل و همچنین سازمان بازرسی به جد و بدون وقفه و با نظارت هفتگی در حال پیگیری است. نسبت به مدصوع مطروحه هم رسیدگی‌هایی انجام شده که در آینده اطلاع رسانی دقیق‌تری صورت می‌گیرد.