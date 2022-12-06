به گزارش خبرنگار مهر، نشست «کتاب معیار» با موضوع بررسی پیرامون کتاب «در خیمه قذافی» (روایت دوستان سرهنگ از رازهای دوران او) فردا چهارشنبه ۱۶ آذر در مؤسسه اطلاعات برگزار می‌شود.

در این نشست حسین جابری انصاری (مترجم) سفیر سابق ایران در لیبی و جاوید قربان اوغلی (منتقد) مدیرکل پیشین آفریقای وزارت امورخارجه حضور خواهند داشت و به تبادل نظر می‌پردازند.

این برنامه روز چهارشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مؤسسه اطلاعات به نشانی بزرگراه حقانی، تقاطع خیابان مصدق جنوبی (نفت)، نمایشگاه کتاب اطلاعات برگزار می‌شود.