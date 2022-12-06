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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

به مناسبت ۱۶ آذر عنوان شد؛

قدردانی از مرزبندی دانشگاهیان با متعرضین به ساحت دانشگاه

قدردانی از مرزبندی دانشگاهیان با متعرضین به ساحت دانشگاه

رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو در بیانیه‌ای از مرزبندی دانشگاهیان با متعرضین به ساحت دانشگاه قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از وزارت بهداشت، در بیانیه رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو، آمده است: «روز دانشجو نماد بیداری، استکبار ستیزی، استقلال طلبی و عینیت بخشیدن به آرمان های فرهنگی و آزادی خواهی ملت ایران در مسیر تعالی و رشد تاریخی خود بوده‌است.

در این مسیر، جنبش اصیل دانشجویی همواره از تعیین کننده ترین مولفه های این جریان در مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه مردم کشورمان به شمار می رفته است؛ جنبشی که به اساتید متعهد کشور اتکا داشته و این تلفیق جبهه استاد و دانشجو در پرتو اسلام انقلابی و فقه پیشرو توانسته است در دهه های اخیر خط مقدم مقاومت آگاهانه در برابر گونه های مختلف استعمار را سامان دهد.

حافظه تاریخی ملت ما -که دشمن با جنگ شناختی در پی پاک کردن آن است- گواهی می‌دهد جنبش دانشجویی ایران در پنجاه سال اخیر در همه بزنگاه های تاریخی نظیر تسخیر لانه جاسوسی و دفاع مقدس تا دوران سازندگی و نبرد اقتصادی، همواره طلایه‌دار پیشرفت و اقتدار کشور بوده است.

امروز نیز بر بلندای هر یک از مراکز دانشگاهی این سرزمین پرچم سرخی در اهتزاز است که در آن نام هزاران شهید دانشجو و استاد از نسل قندچی، بزرگ نیا و و شریعت رضوی تا شهدایی مانند احمدی روشن، شهریاری، آرمان علی وردی ، دانیال رضازاده و حسن زینال زاده می درخشد.

ما روسای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی در آستانه روز دانشجو ضمن گرامیداشت این روز ملی اعلام می داریم :

۱. بر اساس چارچوب گفتمانی بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی (ره ) دانشگاه کارخانه انسان سازی است، رسالت اصلی دانشگاه اسلامی، تربیت انسان و هدف اساسی دانشجو، رسیدن به کمالات والای انسانی در پرتو این تربیت است که دانشجو ضمن رسیدن به بالندگی علمی، آموزشی و پژوهشی با نگاهی نقادانه و اصلاح گر می تواند نقش بایسته خود را در قبال رویدادها و مناسبات اجتماعی و سیاسی و سرنوشت جامعه خود ایفا کند.

۲. در جریان اغتشاشات اخیر آسیب های بسیاری به ابعاد سلامت مردم وارد شده و در این ایام تلخ ، برخی از همکاران ما در اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی توسط عناصر اغتشاش به جرم مداوای مجروحان مورد ارعاب و محیط امن درمان مورد تعرض قرار گرفت، ده ها دستگاه آمبولانس در مسیر خدمت رسانی به آتش کشیده شد و برخی از اساتید به جرم تعهد خود مبنی بر دایر کردن کلاسها ، بخش ها و کارورزی ها مورد هتک حرمت قرار گرفتند.

۳. ما ضمن قدردانی از قاطبه اساتید و دانشجویان دانشگاه های علوم‌پزشکی که با متعرضین به ساحت مقدس دانشگاه و مراکز درمانی مرزبندی داشته و بین نقد عالمانه و اعتراضات قانونی با هنجار شکنی و همنوایی با دشمنان تاریخی ایران اسلامی تفکیک قائل شده اند ، اعلام‌می کنیم روز دانشجوی امسال می تواند نقطه عطفی در نمایش بلوغ فکری و سیاسی جریان اصیل دانشجویی باشد .به مردم عزیز و شریف کشورمان اطمینان می دهیم که دانشگاهیان ، دانشجویان و کادر سلامت هرگز در خدمت رسانی به ملت شریف کوتاهی نخواهند کرد.

۴. اصل «صیانت از حرکت پرشتاب علمی کشور و روند تولید علم در حوزه پزشکی» یکی از نقاط اشتراک اساتید و دانشجویان با همه اختلاف سلیقه ها و تفاوت های گفتمانی است و هر آنچه باعث کندی و یا آسیب به این روند شود کوتاهی و خیانت قلمداد می‌شود .تداوم توفیقات و سربلندی نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران را از خداوند متعال مسألت می کنیم.»

کد مطلب 5648135

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