قدردانی از مرزبندی دانشگاهیان با متعرضین به ساحت دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از وزارت بهداشت، در بیانیه رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو، آمده است: «روز دانشجو نماد بیداری، استکبار ستیزی، استقلال طلبی و عینیت بخشیدن به آرمان های فرهنگی و آزادی خواهی ملت ایران در مسیر تعالی و رشد تاریخی خود بوده‌است.

در این مسیر، جنبش اصیل دانشجویی همواره از تعیین کننده ترین مولفه های این جریان در مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه مردم کشورمان به شمار می رفته است؛ جنبشی که به اساتید متعهد کشور اتکا داشته و این تلفیق جبهه استاد و دانشجو در پرتو اسلام انقلابی و فقه پیشرو توانسته است در دهه های اخیر خط مقدم مقاومت آگاهانه در برابر گونه های مختلف استعمار را سامان دهد.

حافظه تاریخی ملت ما -که دشمن با جنگ شناختی در پی پاک کردن آن است- گواهی می‌دهد جنبش دانشجویی ایران در پنجاه سال اخیر در همه بزنگاه های تاریخی نظیر تسخیر لانه جاسوسی و دفاع مقدس تا دوران سازندگی و نبرد اقتصادی، همواره طلایه‌دار پیشرفت و اقتدار کشور بوده است.

امروز نیز بر بلندای هر یک از مراکز دانشگاهی این سرزمین پرچم سرخی در اهتزاز است که در آن نام هزاران شهید دانشجو و استاد از نسل قندچی، بزرگ نیا و و شریعت رضوی تا شهدایی مانند احمدی روشن، شهریاری، آرمان علی وردی ، دانیال رضازاده و حسن زینال زاده می درخشد.

ما روسای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی در آستانه روز دانشجو ضمن گرامیداشت این روز ملی اعلام می داریم :

۱. بر اساس چارچوب گفتمانی بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی (ره ) دانشگاه کارخانه انسان سازی است، رسالت اصلی دانشگاه اسلامی، تربیت انسان و هدف اساسی دانشجو، رسیدن به کمالات والای انسانی در پرتو این تربیت است که دانشجو ضمن رسیدن به بالندگی علمی، آموزشی و پژوهشی با نگاهی نقادانه و اصلاح گر می تواند نقش بایسته خود را در قبال رویدادها و مناسبات اجتماعی و سیاسی و سرنوشت جامعه خود ایفا کند.

۲. در جریان اغتشاشات اخیر آسیب های بسیاری به ابعاد سلامت مردم وارد شده و در این ایام تلخ ، برخی از همکاران ما در اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی توسط عناصر اغتشاش به جرم مداوای مجروحان مورد ارعاب و محیط امن درمان مورد تعرض قرار گرفت، ده ها دستگاه آمبولانس در مسیر خدمت رسانی به آتش کشیده شد و برخی از اساتید به جرم تعهد خود مبنی بر دایر کردن کلاسها ، بخش ها و کارورزی ها مورد هتک حرمت قرار گرفتند.

۳. ما ضمن قدردانی از قاطبه اساتید و دانشجویان دانشگاه های علوم‌پزشکی که با متعرضین به ساحت مقدس دانشگاه و مراکز درمانی مرزبندی داشته و بین نقد عالمانه و اعتراضات قانونی با هنجار شکنی و همنوایی با دشمنان تاریخی ایران اسلامی تفکیک قائل شده اند ، اعلام‌می کنیم روز دانشجوی امسال می تواند نقطه عطفی در نمایش بلوغ فکری و سیاسی جریان اصیل دانشجویی باشد .به مردم عزیز و شریف کشورمان اطمینان می دهیم که دانشگاهیان ، دانشجویان و کادر سلامت هرگز در خدمت رسانی به ملت شریف کوتاهی نخواهند کرد.

۴. اصل «صیانت از حرکت پرشتاب علمی کشور و روند تولید علم در حوزه پزشکی» یکی از نقاط اشتراک اساتید و دانشجویان با همه اختلاف سلیقه ها و تفاوت های گفتمانی است و هر آنچه باعث کندی و یا آسیب به این روند شود کوتاهی و خیانت قلمداد می‌شود .تداوم توفیقات و سربلندی نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران را از خداوند متعال مسألت می کنیم.»