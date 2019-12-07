دانشجو را در اداره دانشگاه به مشارکت بطلبیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت ۱۶ آذر ماه؛ روز دانشجو پیامی صادر کرد.

دانشجو را در اداره امور دانشگاه و نظام سلامت به مشارکت و همراهی بطلبیم

در این پیام آمده است: «با ژرف نگری در تحولات دهه های اخیر کشورمان نقش تاثیرگذار دانشگاه را در همه دگرگونی ها می توان دید و دانشجو به عنوان عنصری پویا، متعهد، مطالبه گر، آزادیخواه و بیدار همواره محور اصلی در این نقش آفرینی تحول گرایانه بوده است.

در فراز و نشیب های تاریخی این سرزمین، صدای دانشجو نه به نیت بازتاب تمناها و فقدان های روزمره اش بلکه رساندن پژواک دردمندی جامعه اش و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم کشورش به گوش همگان بوده است.

ایستادگی دانشجو و دانشگاهیان در سالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و روزگار فشار تحریم های ظالمانه و گره گشائی از مشکلات مردم، نماد گویائی از این ادعاست. امروز بیش از همیشه ایران نیازمند شنیدن صدای حق طلبانه دانشجویان در دفاع از مرزهای پاکیزگی، عدالت گستری و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی است.

در ایامی که بیرحمانه همه راه ها را بر ملت ایران بسته اند تا در تامین اصلی ترین نیازهایش فروماند بیش از پیش همگان محتاج نقش آفرینی دانشجو و دانشگاه در راستای خودکفائی ملی و ارائه راهکار جهت برون رفت از این شرایط سخت و دشوارند و دانشجو و دانشگاهی نیز بیش از گذشته نیازمند همدلی، وفاق و درک شرایط این ایام حساس در تاریخ کشور است.

اینجانب به عنوان وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضمن تبریک روز دانشجو به همه دانشجویان و دانشگاهیان در سراسر کشور و فرزندان برومند سرزمینم که با عشق بازگشت به میهن و خدمت به نیازمندان کشورشان در جغرافیای پراکنده جهان با مشقت به تحصیل علم مشغولند ایمان دارم که با همدلی و وفاق بین دانشجویان، اساتید، هیات رئیسه دانشگاهها و مدیران ارشد نظام سلامت و آموزش علوم پزشکی می توانیم با جامعه محور کردن آموزش از ظرفیت نیروی عظیم دانشجویی استفاده کنیم.

در عرصه هایی چون تحول در شیوه زندگی، گسترش عدالت در سلامت، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیر و غیر واگیر، استقرار هرخانه بعنوان یک پایگاه سلامت و جلب مشارکت بیست میلیون سفیر سلامت از بطن جامعه گام های موثری برداریم، به نفع تبعیض و استحکام شایسته سالاری در دانشگاه همت گماریم، زیرساخت های آموزشی و رفاهی دانشگاه ها را توسعه دهیم، با تغییر ساختار، مجموعه ای چابک تر جهت اعتلای آموزش و پژوهش فراهم کنیم.

دانشجو را نه به عنوان ابزار بلکه بمثابه اصلی ترین رکن موثر در اداره امور دانشگاه و نظام سلامت به مشارکت و همراهی بطلبیم، در پذیرش دانشجو استعداد ذاتی و تلاش بی وقفه را بر رانت جویی و فرصت طلبی و در ارتقاء اساتید، دانش، صداقت ، وطن دوستی، تلاش در تربیت دانش آموختگان ماهر و متعهد و گره گشائی از مشکلات کشور را بر ویترین آرائی بی محتوی ترجیج دهیم و باهم در ساخت ایرانی آزاد ، آباد و سرافراز بکوشیم.

فرجام تلاش امروز ما، ساختن فردای شماست

همچنین دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت روز دانشجو، ضمن اشاره به نقش دانشجویان در آینده کشور گفت: فرجام تلاش امروز ما، ساختن فردای شماست؛ شما که فردای این مرز و بوم به دستان توانمندتان چشم امید بسته است

در بخشی از این پیام آمده است: «جایگاه علمی و عملی و اخلاقی دانشگاه در ایران مرهون و مدیون سعی اساتید و بزرگانی است که از خود گذشته اند تا ارزشهای علمی و اخلاقی دانشگاه و نظام سلامت را پاس بدارند. روز دانشجو، بهانه ای است تا این پشتوانه معنوی و تاریخی را در آینه امروز دانشجویان ببینیم و به آن ببالیم.

لاریجانی در بخش دیگری از این پیام با اشاره به عملکرد حوزه آموزش علوم پزشکی یادآور شده است: «پیش از اجرای سیاستهای تحولی، سهم اعتبارات نظام آموزشی از GDP معادل ۶ هزارم درصد بود که پس از ۲ سال، این میزان به ۱۱ هزارم درصد (قریب دو برابر) رسید. با این وجود، سهم هزینه های آموزش پزشکی در همین مدت، چندان تغییری نداشت (از ۵۱ صدم درصد به ۵۴ صدم درصد رسید). می دانید که این به معنای تخصیص هدفمندتر اعتبارات آموزشی و ارتقای بهره وری در حوزه آموزش پزشکی است.

موفقیت مهم دیگر، اعتباربخشی برنامه آموزش پزشکی عمومی ایران از سوی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی برای یک دوره ۱۰ ساله بود. در عرصه بین المللی سازی نیز تعداد دانشجویان خارجی ایران از کمتر از ۱۰۰۰ دانشجو در سال ۹۲ به بالای ۴ هزار دانشجو در سال ۹۸ رسیده است. این دستاوردها همه در شرایطی به دست آمده که ایران با شدیدترین تحریم های ظالمانه اقتصادی از سوی آمریکا مواجه بوده است.

از زمان شروع سیاستهای تحولی یعنی پنج سال پیش، ۷۳ درصد آزمون های ملی علوم پزشکی به صورت الکترونیکی برگزار می شوند. نتیجه مهم این تغییر در مدل برگزاری آزمون، صرفه جویی ۵۷ درصدی در هزینه های برگزاری آزمون بوده است. از این حیث، وزارت بهداشت در ادای وظیفه زیست محیطی خویش با صرفه جویی در مصرف کاغذ، پیشگام بوده است. استقرار ۴ هزار صندلی آزمون الکترونیک در سراسر کشور نتیجه تلاش همکاران در جهت تسهیل فرآیند آزمون های شما دانشجویان است.

وی سیاست آمایش سرزمینی در حوزه آموزش سلامت را دستاورد دیگر حوزه آموزش برشمرد و اضافه کرده است: «می دانید که با توجه به گستردگی اقلیمی، جغرافیایی و بومی ایران، سیاست آمایش سرزمینی در حوزه آموزش پزشکی با تشکیل ۱۰ منطقه آمایشی در کشور پیاده شده است؛ به گونه ای که به هر منطقه آمایشی، اختیارات لازم برای توسعه آموزشی پزشکی از قبیل تعیین ظرفیت های پذیرش رشته مقاطع تحصیلی، برگزاری آزمون های ملی، تعاملات بین المللی، تطبیق کوریکولوم های آموزشی مطابق نیازهای بومی، اختیار پذیرش دانشجوی بومی تا سقف ۳۰ درصد و... تفویض شده است. آثار سیاست تمرکزگرایی در قالب تشکیل فدرال های آموزش پزشکی در سالهای آتی روشن تر خواهد شد.

گام دیگری که با هدف افزایش دسترس پذیری آموزش برداشته شد، تشکیل حدود ۱۴ دانشکده و مرکز آموزش مجازی در قالب دانشکده های علوم پزشکی کشور بود که بستر مناسبی برای توسعه آموزش های مجازی در علوم پزشکی فراهم کرده است. با ایجاد این بستر، در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸، تعداد ۱۲۰هزار و ۵۰۰ دانشجو (۶۰ درصد از دانشجویان علوم پزشکی کشور)، ۲ هزار و ۵۵۶ درس را با تدریس ۱۶ هزار و ۴۰۰ عضو هیات علمی (حدود ۷۰درصد اعضای هیات علمی دانشگاه ها) به صورت مجازی گذرانده اند.»

معاون وزیر بهداشت یادآور شده است: «این دستاوردها و موارد مشابهی که شرح و بسط آنها در این مجال نمی گنجد، همگی در راستای خدمت به شما دانشجویان گروه پزشکی طراحی و تنظیم شده است. اگرچه بدخواهان در پی آنند تا فضای ناامیدی و خودباختگی را در ذهن و ضمیر شما جاری کنند، آرزو می کنم دستاوردهای سیاستهای تحول در آموزش سلامت، به خودسازی و توانمندی روزافزون شما بینجامد تا در آینده ای نه چندان دور، توسعه و تعالی نظام آموزش عالی سلامت به دستان توانمند شما صورت گیرد و دانشجویان آینده این دیار را از مواهب آن بهره مند سازد.

دانشجویان عزیز! فرجام تلاش امروز ما، ساختن فردای شماست؛ شما که فردای این مرز و بوم به دستان توانمندتان چشم امید بسته است؛ شما که علم و ایمان و امید و انگیزه تان داروی شفابخش تمام نومیدی ها، کاستی ها و ناراستی هاست. چشم انتظار و دعاگوی موفقیت و سلامت روزافزون شما هستم.»

روحیه اخلاقی‌مداری، ظلم‌ستیزانه، و استقلال‌طلبی همواره در نسل جوان دانشجوی ما زنده باشد

همچنین دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به مناسبت روز دانشجو در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی کشور خصوصاً شهدای ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲، «روز دانشجو» را به همه دانشجویان کشور تبریک و تهنیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: «امروز با گذشت ۶۶ سال از آن زمان، دانشگاه ما به لحاظ کمیت و کیفیت رشد قابل توجهی را شاهد بوده است. در آن روزگار، تنها تهران و چند شهر بزرگ ایران دانشگاه داشتند اما امروز که پای دانشگاه به تمام شهرهای کشور باز شده است و به مدد افزایش چشمگیر امکانات، ارتباطات و دسترسی دانشجویان به منابع علمی، انتظار می‌رود دانشجوی امروز، «هوشمندانه‌تر» و «مسئولیت‌پذیرتر» از دانشجویان آن سال‌ها باشند.

عزیزان! از منظر ما دانشجویان قشر آگاه و پیشرو جامعه هستند و تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی و بازی‌های سیاسی بیرون از دانشگاه قرار نگرفته و احزاب و گروه‌های سیاسی، نمی‌توانند آنها را پیاده نظام خود قرار دهند و این قشر باید هدایت فضای جامعه را بر عهده بگیرند.

وی در این پیام ابراز امیدواری کرده است «روحیه اخلاقی‌مداری، ظلم‌ستیزانه، و استقلال‌طلبی همواره در نسل جوان دانشجوی ما زنده باشد و از رهگذر این خصایص نسل جوان دانشجو، سرنوشت ملت شریف ایران اسلامی همواره با سعادت و آزادی گره خورده و فردایی بهتر پیش‌روی آیندگان قرار گیرد.»