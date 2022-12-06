افزایش ترافیک در تهران/ وضعیت معابر پایتخت

سرهنگ علی اصغر شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت گفت: امروز با رصدی که از معابر شهر تهران از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک داشتیم، شاهد حجم بالای ترددها و شروع ترافیک در سطح معابر شهر با نزدیک شدن به ظهر هستیم.

وی افزود: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

شریفی افزود: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از صیاد، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی هستیم.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیرغرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای صبح در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور روان سازی و کنترل ترافیک حضور دارند و طرح جناغی ها بمنظور نظم بخشی به بزرگراه‌ها در حال اجراست.

وی توصیه کرد با توجه به اینکه برخی معابر بخاطر بارندگی‌ها لغزنده است و احتمال می‌رود نزولات آسمانی ادامه پیدا کند، رانندگان حتماً فاصله طولی را با خودروی مقابل بیش از پیش رعایت کرده با سرعت مطمئنه یا همان سرعتی که می‌دانند اگر با آن سرعت تردد کنند می‌توانند در صورت وقوع حادثه در مقابل خود، خودرو را کنترل و به موقع متوقف کنند حرکت کرده و از عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند و همیشه فاصله طولی را با خودروی مقابل بیش از پیش رعایت کنند.