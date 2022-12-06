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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۴

رئیسی در جلسه بررسی لایحه بودجه:

پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال آینده بر اساس میزان بهره‌وری باشد

پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال آینده بر اساس میزان بهره‌وری باشد

رئیس جمهور گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در جلسه فوق‌العاده صبح امروز سه‌شنبه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد.

حجت الاسلام رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تأمین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مأمور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

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کد مطلب 5648321
هادی رضایی

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    نظرات

    • کارمند ساده IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      3 1
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      این خلاف قانون است چون قانون می فرمایند که پرداخت حقوق و مزایا بر اساس نرخ تورم اعلامی که بانک مرکزی و یا سازمان آمار می گویند؛ می باشد؛ شاید یکی از اشتباهات دولت رئیسی همین باشد که می خواهد در این امر پا جای پای تئوریسین های غربی بگذارد که یکی از بزرگترین علت های اعتراضات است ...
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 1
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      گل بود و به سبزه نیز آراسته شد! ماهیت سازمان ها با هم فرق می کنه و بعضی سازمان ها ذاتا بهره ور نیستن. اونوقت تکلیف چیه؟ گناه این دسته از کارمندان چی هست؟
    • ناشناس IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 1
      پاسخ
      بهره وری را چه تعریف می کنید؟ مثلا میلیاردها دلار گاز را فلر می کنید ولی بجای جلوگیری از هدر رفت گاز و ساخت نیروگاه گازی که برای 300 مگاوات 100 میلیون دلار هزینه دارد، می روید نیروگاه اتمی بسازید که برای همان 300 مگاوات 2 میلیارد هزینه دارد، الان این بهره وری است؟ گیر داده اید به چندر قاز کارمند؟
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      بابا خجالت بکشید از این همه چرندیات...آقای وزیر کشور کجا هستین کارمندان بخشداری ها و فرمانداری نابود شدن.کدوم حقوق؟جای تاسف داره یه پرستار با دوسال سابقه از یه بخشدار با این همه مسئولیت بیشتر حقوق می گیره
      • مهدی IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
        1 0
        بخشداری و فرمانداری بیکارترین قسر کارمندان هستند
      • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
        0 0
        😁😁😁😁
    • علی IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      افزایش دستمزد منجر به تشدید کسری بودجه و تورم ناشی از آن میشود که آثارش در معیشت مردم به وسیله تورم خنثی خواهد شد و در یک دور باطل افزایش دستمزد و تشدید تورم و نیاز دوباره به افزایش دستمزد خواهیم شد، افزایش دستمزد باید همراه با رشد اقتصادی و تقویت عرضه کالاها و خدمات باشد و منجر به کسری بودجه هم نشه
    • علی IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      افزایش دستمزد زمانی در معیشت مردم اثر گذاری مثبت خواهد داشت که بدون ایجاد کسری بودجه محقق شود و همزمان با رشد اقتصادی و افزایش حجم تولید ناخالص داخلی همراه باشد، اگر حجم اقتصاد بزرگ نشود و عرضه کالاها و خدمات بیشتر نشود و افزایش دستمزد داشته باشیم به تشدید تورم و خنثی شدن اثر دستمزدها منجر خواهد شد
    • علی IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      دولت به جای افزایش دستمزدها و تشدید کسری بودجه و تورم ناشی از آن سعی کند با افزایش ارزش پول ملی و مهار تورم به معیشت مردم و کارکنان کمک کند، افزایش واقعی ارزش پول ملی و مهار تورم و کاهش واقعی نرخ ارز میتواند بیشتر از افزایش دستمزدها در معیشت مردم اثر مثبت داشته باشد و به رونق اقتصادی کشور کمک کند
    • محمد رضا ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      \پرذداختبر اساس بهره وری زمانی درست است که مدیران کاربلد باشند اول این مشکل را حل کنید

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