گردش مکانیزه مالی در شهرداری وجود نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و دوازدهمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۱۱ برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با بیان اینکه درآمدهای عملیاتی غیرمستمر به مبلغ ۳۱۱ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد از کل درآمد ناخالص شهرداری منطقه است، اظهار کرد: منطقه در اجرای طرح عمرانی، املاکی را خریداری کرده که اطلاعات لازم در خصوص آن به حسابرس ارائه نشده است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری منطقه در سال ۱۳۸۵ زمینی به متراژ ۱۴۲ هزار متر مربع از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خریداری کرده است، خاطرنشان کرد: مطابق با تفاهم نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ فی ما بین شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی ۳۱ هزار متر مربع به مبلغ ۴۵ میلیارد تومان به دانشگاه فروخته شده که مستندات آن به حسابرس ارائه نشده است.

سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه تعدادی از بوستان‌ها و سراهای محلات منطقه مناسب سازی شده است، اظهار کرد: شهرداری منطقه اقداماتی را در راستای مناسب سازی برای معلولان انجام داده است.

وی در ادامه یادآور شد: باید بانک سپرده با حساب پرداختنی همخوانی داشته باشد که با توجه به برداشت از مراجع قضائی و بیمه، ناهمخوانی ایجاد می‌شود؛ مبلغ برداشتی در تاریخ ۳۱ خرداد امسال به حساب بازگشت داده شده و مغایرت برطرف شده است.

موسوی با بیان اینکه در سنوات گذشته شاهد گردش مکانیزه مالی نبوده‌ایم، تصریح کرد: ما برای افزایش درآمدهای پایدار در منطقه ۱۱ که بخش عمده‌ای از آن دستگاه‌های حاکمیتی و پادگان هاست، تیمی را برای احصای مطالبات از دستگاه‌های حاکمیتی تشکیل داده‌ایم و برای وصول بدهی‌ها پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا به درآمدهای پایدار شهر اضافه شود.

وی همچنین تصریح کرد: ما در طول این مدت در خصوص جرایم بدهی‌های سنواتی، مراجعه مستقیم به درشت دانه‌ها که در ایجاد درآمد مؤثر بوده‌اند، داشته‌ایم.

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: ۱۴۲ هزار متر مربع اراضی انبار نفت که عنوان شد در گزارش حسابرسی لحاظ نشده، مورد پیگیری قرار گرفته و ثبت شده که گزارش آن ارائه خواهد شد.

بر این اساس گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۱۱ برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با ۱۸ رأی موافق تأیید شد.