شائبه انتقال ویروس HPV در استخر رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، در میان نگرانی‌های همیشگی جامعه درباره سلامت محیط‌های عمومی یکی از سوالات پرتکرار و چالش‌برانگیز مربوط به امکان انتقال ویروس اچ پی وی از طریق آب استخرها بوده است.

بسیاری از افراد به دلیل ترس از ابتلا به این ویروس از استفاده از استخرهای عمومی خودداری می‌کنند اما یافته‌های علمی جدید و نظرات متخصصان این تصویر را کاملاً تغییر داده است.

سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان، با بررسی دقیق ماهیت این ویروس توضیح داد: برخلاف تصورات رایج این ویروس قادر به بقا در محیط‌های آبی نیست.

طبق توضیحات وی، ویروس اچ پی وی برای انتقال و فعالیت نیاز مبرم به سلول‌های زنده انسانی و تماس مستقیم مخاطی دارد.

امینی مقدم تصریح کرد: این موضوع به این معنا است که حتی اگر آب استخر کلر زده شده باشد یا در شرایط عادی باشد این ویروس نمی‌تواند برای مدت زمان قابل توجهی در آب زنده بماند تا بتواند به فرد دیگری منتقل شود. بنابراین احتمال انتقال این بیماری از طریق شنا کردن یا استفاده از آب استخر تقریباً صفر است.

وی در ادامه تاکید کرد: روش‌های اصلی انتقال این ویروس تنها از طریق تماس‌های مستقیم پوستی و مخاطی در روابط جنسی صورت می‌گیرد.

امینی مقدم خاطرنشان کرد: پراکندن وحشت در مورد محیط‌های عمومی مانند استخرها تنها باعث ایجاد اضطراب بی‌مورد در جامعه می‌شود.

این متخصص زنان و زایمان توصیه کرد: به جای نگرانی از محیط‌های عمومی باید بر پیشگیری از طریق روش‌های علمی و صحیح تمرکز کرد.