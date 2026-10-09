به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بامری، شامگاه جمعه به خبرنگاران گفت: در پی اقدام مسلحانه پنجشنبه شب گذشته که به شهادت سرهنگ مهدی جمشیدی‌پور انجامید، بلافاصله دستورات ویژه قضایی برای شناسایی، تعقیب و بازداشت مظنونان صادر شد و به ضابطان قضایی مهلت داده شد تا افراد دخیل در این پرونده را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و معرفی کنند.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ضابطان قضایی و نیروهای امنیتی و همچنین همکاری معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه، سه نفر از مظنونان کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه به‌صورت خودمعرف به مراجع قضایی مراجعه کردند و خود را تسلیم قانون کردند.

وی با بیان اینکه با ادامه اقدامات انجام‌ شده، شمار بازداشت‌شدگان این پرونده به هفت نفر رسیده است تصریح کرد: مظنونان پس از تفهیم اتهام در شعبه مربوطه و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی برای روشن‌شدن ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام بامری، با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت مردم را تهدید کند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده تا روشن‌شدن ابعاد حادثه و تعیین تکلیف قانونی متهمان با جدیت دنبال می‌شود.