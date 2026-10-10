نیما حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های مستعد شهرستان بهشهر برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی اظهار کرد: راه‌اندازی شهرک تخصصی شیلاتی در اراضی شمال این شهرستان، به‌ویژه با تمرکز بر پرورش میگو، می‌تواند زمینه بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های منطقه و تقویت تولید آبزیان در مازندران را فراهم کند.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: بررسی وضعیت اراضی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، الزامات فنی و تخصصی، نحوه همکاری دستگاه‌های مرتبط و ظرفیت‌های تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذار، از موضوعات اصلی مورد بحث است.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های زیرساختی شیلات و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه استان دارد.

وی توسعه شهرک‌های تخصصی شیلاتی را یکی از مسیرهای تقویت اقتصاد دریامحور دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و رونق اقتصادی شهرستان بهشهر و مناطق پیرامونی را فراهم کند.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اهمیت توسعه پرورش میگو در برنامه‌های آبزی‌پروری استان گفت: بهره‌گیری اصولی از اراضی مستعد و توسعه زیرساخت‌های تخصصی، مستلزم رعایت ملاحظات فنی و زیست‌محیطی و همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است.

حسین‌زاده در پایان تأکید کرد: شیلات مازندران پیگیری طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در حوزه آبزی‌پروری، به‌ویژه پرورش میگو، را با هدف افزایش تولید، ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و استفاده بهینه از توانمندی‌های استان دنبال می‌کند و راه‌اندازی فاز نخست شهرک شیلاتی شمال بهشهر می‌تواند گامی مؤثر در تحقق این اهداف باشد.