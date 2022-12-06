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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۷

کاهش ۱۹.۵ درصدی قیمت مرغ در یک‌ ماه

کاهش ۱۹.۵ درصدی قیمت مرغ در یک‌ ماه

مدیر تحقیقات معاونت بازرگانی میادین میوه و تره‌بار تهران گفت: در میادین میوه و تره‌بار قیمت هر کیلوگرم مرغ ۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان است که نسبت به یک‌ماه گذشته ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد بلندی، مدیر تحقیقات معاونت بازرگانی میادین میوه و تره‌بار تهران در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: هم‌اکنون هر کیلوگرم مرغ در میادین میوه و تره‌بار با قیمت ۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شود که نسبت به یک‌ماه گذشته حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش داشته است.

وی افزود: در میادین میوه و تره‌بار قیمت هر کیلوگرم مرغ از ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان به ۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است به عبارتی در بازه زمانی یک‌ماهه کاهش ۱۹.۵ درصدی داشته است.

مدیر تحقیقات معاونت بازرگانی میادین میوه و تره‌بار تهران بیان کرد: به طور متوسط میانگین عرضه مرغ در میادین میوه و تره‌بار روزانه ۱۸۰ تن است که هم‌اکنون به حدود ۱۰۰ تن کاهش یافته است.

بلندی گفت: اکنون عرضه بیش از تقاضاست و به همین دلیل قیمت‌ها کاهش یافته است.

کد مطلب 5648618

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
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      پاسخ
      دروغه

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