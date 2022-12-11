مرغ و تخم مرغ گران شد/ مرغ تازه کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، طی بازدید میدانی از بازار کالاهای اساسی قیمت محصولات نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشت؛ البته به استثنا گوشت مرغ که هفته اول آذر کیلویی ۴۵ هزار تومان عرضه میشد این عدد در هفته دوم آذر به کیلویی ۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و بر اساس آخرین قیمتهای درج شده در فروشگاهها قیمت یک کیلو مرغ به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که جبرئیل برادری، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور دیروز عنوان کرد، هم اکنون در حوزه تولید، فراوانی تولید داریم و مشکلی در تولید و تأمین مرغ نداریم. روزانه بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تن بار به استان تهران ارسال میشود که در سطح شهر، میادین بهمن و پیروزی و سکوهای بسته بندی توزیع میشود. او اظهار کرد: با افزایش تقاضا برای مرغ در دو سه روز گذشته به میزان ۳۰ درصد، فروش این محصول مطلوب شده و هم اکنون بین ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم در میدان بهمن عرضه میشود. گرانی مرغ برای تخم مرغ هم رقم خورده و با افزایش مصرف تخم مرغ در نیمه دوم سال با وجود مازاد تولید این ماده پروتئینی که به نوعی جایگزین گوشت قرمز برای مردم شده است با افزایش قیمت مواجه شده است. در بخش اقلام اساسی عموماً چون محصولات ماندگاری پایینی دارند و فسادپذیر هستند در فصول گرما قیمت پایینی دارند و با آغاز فصل سرما و طولانی شدن مدت زمان ماندگاری با افزایش نرخ رو به رو میشوند.
بر اساس مشاهدات میدانی از برخی فروشگاههای عرضه کننده کالاهای اساسی در سطح شهر تهران قیمت برخی اقلام از جمله گوشت و حبوبات امروز یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
|کالای اساسی
|قیمت هفته جاری
|قیمت هفته گذشته
|بطری شیر کم چرب
|۲۰
|-
|بطری شیر پر چرب
|۲۱
|-
|پنیر سفید ۴۰۰ گرمی
|۵۵
|-
|کره ۵۰ گرمی
|۱۴
|۱۴
|خامه ۲۵۰ گرمی
|۲۷
|-
|ماست دبه ای
|۴۹-۶۹
|-
|ماست بسته بندی کوچک
|۱۸.۵-۳۸.۵
|-
|تخم مرغ معمولی
|۸۸
|۷۹
|تخم مرغ درشت
|۹۸
|-
|تخم مرغ زرده طلا
|۱۲۰
|۱۲۰
|نخود
|۴۹
|۴۹
|ماش
|۶۴
|۴۸
|عدس ریز
|۴۶
|۴۶
|عدس ایرانی
|۶۴
|۶۴
|لوبیا سفید
|۴۶
|۴۶
|لوبیا قرمز
|۴۷
|۴۵
|لوبیا چیتی
|۵۷
|۵۷
|لوبیا چشم بلبلی
|۴۶
|۴۶
|لوبیا کپسولی
|۷۲
|۷۲
|لپه آذرشهر
|۴۱
|۴۱
|لپه باقالی
|۶۴
|۷۹
|سویا درشت
|۳۹
|۳۹
|سویا ریز
|۴۶
|۴۶
|بلغور جو
|۲۸
|۲۸
|جو پرک
|۲۹
|۲۹
|راسته گوسفندی
|۲۳۰
|۲۳۰
|سردست گوسفندی
|۲۲۸
|-
|ران گوسفندی
|۲۹۰
|۳۰۰
|سردست گوساله
|۲۳۰
|۲۳۰
|گوساله کم چرب
|۲۳۰
|۲۴۰
|مرغ تازه
|۵۹.۸۰۰
|۵۵.۸۰۰
|گوشت چرخ کرده
|۱۷۰
|۱۷۰
|کله و پاچه
|۱۷۵
|-
|برنج شمشیری
|۵۵
|۵۵
|برنج سرگل
|۶۸
|۶۸
|برنج فجر
|۸۰
|۸۰
|برنج طارم
|۹۸
|۹۸
|برنج هاشمی
|۱۱۸
|۱۱۸
|برنج پاکستانی
|۲۹.۵
|-
|برنج هندی- کیسه ۱۰ کیلویی
|۳۱۰-۳۷۵
|-
|روغن مایع کوچک
|۶۲.۵
|-
|روغن مایع بزرگ
|۱۱۵
|-
|روغن جامد ۵ کیلویی
|۳۷۵
|-
|شکر دولتی
|۲۳
|۲۳
|قند دولتی
|۲۸-۳۰
|-
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