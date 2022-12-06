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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۶

توسط بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی انجام می‌شود

ساخت هزاران خانه برای معلولان

ساخت هزاران خانه برای معلولان

امروز تفاهم نامه کمک به تامین ۱۰ هزار واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت بین بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بعد از ظهر امروز تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور کمک به تأمین مسکن افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به تعداد ۱۰ هزار واحد مسکونی به امضای اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن و علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی رسید.

در این برنامه عنوان شد که ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از طرف سازمان بهزیستی و ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان توسط بنیاد مسکن ذیل قانون جهش تولید و تأمین مسکن به مددجویان سازمان بهزیستی برای تأمین واحد مسکونی مددجویان اعطا می‌شود.

همچنین به خانواده‌های دارای حداقل دو عضو معلول تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

از جمله امتیازات این تفاهم نامه معرفی افراد تحت پوشش به سازمان‌ها و ادارات ذیربط به منظور برقراری معافیت جمعیت هدف از پرداخت هزینه‌های حق انشعابات آب برق گاز دفع فاضلاب و همچنین عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق برنامه ششم توسعه است.

پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به ۴۵ هزار نفر

در جریان این نشست اکبر نیکزاد - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - درباره آخرین وضعیت تسهیلات مسکن روستایی خبر داد: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که از ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده در حال پرداخت است که تاکنون ۴۵ هزار روستایی مشمول دریافت متمم وام روستایی شده‌اند. این افراد کسانی هستند که قبلاً وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرده بودند.

همچنین در جریان این برنامه علی‌محمد قادری - رئیس سازمان بهزیستی گفت: طی یک سال گذشته در دولت سیزدهم ۲۰ هزار واحد مسکونی به مددجویان سازمان بهزیستی تحویل شده است.

کد مطلب 5648625

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    نظرات

    • مرادفتاح IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بنام خدا واقعا خدا پشت وپناه جمهوری اسلامی برای مامحرمین بدون خانه ودرامد ومعلول شدید هستیم خانه اهدا میکنندواقعا دستشان بی بلا

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