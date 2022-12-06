۷ جاده در کشور مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی، درباره آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی و پایش‌های صورت گرفته، درحال حاضر شاهد بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های اصفهان، کرمان و چهارمحال و بختیاری و بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان، اردبیل، یزد، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر هستیم.

وی با بیان اینکه در ارتفاعات محورهای چالوس و فیروزکوه مه‌گرفتگی گزارش شده است، گفت: در شرایط مه‌گرفتگی لازم است که رانندگان حتماً با چراغ روشن رانندگی کرده و احتیاط بیشتری در حین رانندگی داشته باشند. اگر راننده‌ای امکان ادامه رانندگی را نداشت، بهتر است در حاشیه امن مسیر توقف کند تا از غلظت مه‌گرفتگی کاسته شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه داد: با توجه به بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی کشور لازم است که رانندگان با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند. بهتر است که زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و با برنامه ریزی وارد جاده‌ها شوند تا به دلیل سریع‌تر رسیدن به مقصد، سرعت خود را افزایش ندهند. در این شرایط رعایت فاصلی طولی با سایر خودروها نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

شیرانی درباره وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی نیز گفت: در حال حاضر شاهد ترافیک عصرگاهی در برخی از آزادراه و محورهای محدوده شهر تهران هستیم. بر اساس بررسی‌های انجام شده ترافیک در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل فردیس و محدوده مهرویلا، آزادراه قزوین – کرج محدوده‌های پل مهرشهر و پل فردیس و محور تهران – شهریار در برخی از مقاطع نیمه سنگین اما روان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی درباره محدودیت تردد و انسداد بعضی جاده‌های کشور نیز گفت: محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد _ کوهدشت انجام می‌شود. همچنین محورهای ریگان – ایرانشهر، جدید هشتگرد – طالقان، لاسم_ ارجمند، وازک _ بلده، سروآباد _ پاوه و سی سخت_ پادنا تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

شیرانی با اعلام شماره ۱۲۰ از رانندگان و مسافران خواست که پیش از شروع سفر حتماً با این شماره تماس بگیرند و با اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها و نیز محورهای دارای انسداد و محدودیت ترافیکی، مناسب‌ترین زمان و مسیر را برای انجام سفرهای خود انتخاب کنند.