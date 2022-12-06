عبدالله بحرالعلومی در حاشیه سی‌امین جشنواره تئاتر استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اختتامیه سی‌امین جشنواره تئاتر استانی با حضور گروه‌های هنری از ۶ شهرستان مشگین‌شهر، خلخال، گرمی، بیله‌سوار، نیر و پارس‌آباد شاهد برگزاری یک رویداد مناسب هنری و نمایشی بودیم که با ارزیابی داوران، از آثار برتر تجلیل شد.

وی تصریح کرد: این رویداد با ۲ هدف برگزار شد که در گام نخست رونق تئاتر در شهرستان‌ها را هدف‌گذاری کردیم و در کنار آن سعی کردیم تا عدالت فرهنگی به عنوان رویکرد دولت سیزدهم مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل مشارکت گروه‌های مختلف تئاتر را در این جشنواره یادآور شد و گفت: سطح جشنواره بسیار بالا بود و ما توانستیم برای اولین بار سه اثر منتخب از استان را راهی جشنواره منطقه‌ای و ملی کنیم.

بحرالعلومی حضور هیئت داوران و بازبینی را برای مشاهده آثار در زمان برگزاری جشنواره‌های شهرستانی یادآور شد و افزود: ۱۲ گروه هنری در مجموع با هم رقابت کردند تا از بین آنها در بخش‌های مختلف از هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر با اهدای لوح سپاس، تندیس و هدایا تجلیل شد.

وی به برگزاری جشنواره ملی و یا منطقه‌ای در سال آینده برای گرامیداشت یک‌صدمین سال فعالیت تئاتر در خلخال اشاره کرد و ادامه داد: تلاش ما بر این است تا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سطح ملی این رویداد را برگزار کنیم که در صورت تحقق نیافتن این امر به صورت منطقه‌ای و با حضور استان‌های همجوار جشنواره تئاتر خلخال و یادبود یک‌صدمین سال فعالیت تئاتر در این شهرستان گرامی داشته خواهد شد.

بحرالعلومی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار این رویداد، ما در مناسبت‌های مختلف شاهد برگزاری جشنواره‌های تئاتر خیابانی نیز هستیم که با محوریت مسائل فرهنگی برگزار شد و قطعاً در سال آینده نیز در موضوعات متنوع این جشنواره با حضور گروه‌های مختلف هنری ادامه خواهد یافت.

وی موفقیت گروه‌های تئاتر خیابانی را در جشنواره‌های خارج از استان یادآور شد و اضافه کرد: در آخرین افتخارآفرینی تئاتر خیابانی اردبیل موفق شد در جشنواره آستارا جوایز متعددی را نصیب خود کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا سطح کیفی این رویدادهای هنری ارتقا یافته و یک شرایط مناسبی را در توان‌افزایی هنر نمایش استان شاهد باشیم.