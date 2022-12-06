اختصاص۱۸۰ میلیارد تومان کمک هزینه دارو به بیماران صعب العلاج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سلیمی، سه شنبه شب در همایش تجلیل از جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان یزد با اشاره به اینکه ۱۴ آذر به عنوان روز جهانی داوطلب نامگذاری شده است، اظهار داشت: این روز امسال با شعار «همبستگی با کار داوطلبانه» گرامی داشته می‌شود.

وی با اشاره به مأموریت‌های اصلی دوطلبان هلال احمر بیان کرد: توسعه فرهنگ داوطلبی، جذب کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی و خدمات حمایتی، سه مأموریت اصلی در نظر گرفته شده در سازمان داوطلبان هلال احمر است.

سلیمی با اشاره به اینکه در راستای تحقق این مأموریت‌ها اقدامات خوبی در حال انجام است، یادآور شد: در راستای مأموریت جذب کمک‌های مردمی، بر اساس قانون مدیریت بحران، بحث جذب، توزیع و هدایت مشارکت‌های مردمی به هلال احمر واگذار شده و با همکاری کمیته امداد، بسیج و …، امسال اتفاقات خوبی در جلب مشارکت‌ها افتاد.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر در مورد مأموریت خدمات حمایتی نیز بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان کمک هزینه تأمین دارو به بیماران خاص و صعب العلاج اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از داوطلبان هلال احمر استان یزد تجلیل کرد و از داوطلبان به عنوان ایثارگرانی یاد کرد که دغدغه کمک رسانی به مردم دارند.

در این مراسم فرمانده سپاه الغدیر، امام جمعه بخش مرکزی یزد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد و جمعی از مسئولان استان حضور دارند.