به گزارش خبرنگار مهر، چین یکی از دو حریف تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی است. این دیدار ۷ اسفندماه در شرایطی برگزار خواهد شد که چینی‌ها امتیاز میزبانی آن را بر عهده دارند.

این در حالی است که تمام دیدارهای خانگی تیم ملی بسکتبال چین طی پنجره‌های گذشته به خاطر قوانین داخلی، در کشور ثالث (ژاپن) برگزار شد. دولت چین طی سال جاری میلادی به بهانه کرونا و جلوگیری از شیوع این ویروس برگزاری تمام رقابت‌های ورزشی در کشورش را منتفی کرد و در همین راستا بود که برگزاری بازی‌های آسیایی هانگژو هم لغو و به زمان دیگری موکول شد.

به همین دلیل احتمال برگزاری دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین در پنجره ششم انتخابی جام جهانی در کشور ثالث بعید به نظر نمی‌رسد. البته بازه زمانی این دیدار اولین ماه‌های سال جدید میلادی است یعنی زمانی که قطعاً دولت چین قوانین جدیدی برای آن خواهد داشت که هنوز به صورت رسمی اعلام و ابلاغ نشده است.

مسئولان بسکتبال چین هم با در نظر گرفتن همین مسئله هنوز در مورد میزبانی از تیم ملی بسکتبال کشورمان یا انتقال محل برگزاری آن به ژاپن تصمیم قطعی نگرفته‌اند. آنها در پاسخ به جدیدترین تماس‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته از طرف فدراسیون ایران هم اعلام کرده‌اند که بعد از تصویب قوانین دولت کشورشان در مورد محل برگزاری دیدار تیم‌های ملی بسکتبال چین و ایران تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

ژاپن دیگر حریف ایران در پنجره ششم و پایان انتخابی جام جهانی است. دیدار با این تیم ۴ اسفندماه برگزار می‌شود. در صورتی که مصوب شد دیدار برابر چین خارج از این کشور برگزار شود، ملی پوشان کشورمان بعد از رقابت با ژاپن این کشور را ترک نمی‌کنند تا همانجا برگزارکننده دیدار با چین باشند.