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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۹:۵۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

مخالف آپارتمان سازی در مسکن ملی دامغان هستیم

مخالف آپارتمان سازی در مسکن ملی دامغان هستیم

دامغان- نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه مخالف آپارتمان سازی در مسکن ملی شهرستان هستیم، گفت: تاکید ما بر ساخت خانه‌های ویلایی منطبق بر فرهنگ ایرانی اسلامی است.

علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مخالف ساخت خانه‌های آپارتمانی در مسکن ملی دامغان هستیم و این موضوع را در نامه‌ای به استاندار سمنان نیز اعلام کردیم، تاکید داشت: باید خانه‌ها به صورت ویلایی ساخته شود.

وی با بیان اینکه ساخت خانه‌های نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی در شهرستان دامغان یک ضرورت است، افزود: پدیده مرتفع سازی از جهات مختلف منشأ چالش دائمی در روابط انسانی بوده و زمینه آسیب‌های اجتماعی فراوان در گذشته و حال را فراهم آورده است.

نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه خانه‌های نهضت ملی مسکن باید به صورت ویلایی ساخته شود، تاکید کرد: درخواست ساخت خانه‌های ویلایی در شهرستان دامغان سابقاً نیز اعلام و حالا در نامه‌ای بازهم برای استاندار سمنان ارسال شده تا پیگیری لازم انجام شود.

علیزاده برمی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی قصد دارد در شهر دامغان یک هزار و ۵۰۰ خانه نهضت مسکن را به صورت آپارتمان‌های چند طبقه بسازد، تاکید کرد: تاکید ما بر ساخت خانه‌های ویلایی منطبق بر فرهنگ ایرانی اسلامی است..

وی با بیان اینکه در دامغان برای ساخت خانه‌های ویلایی به اندازه کافی زمین وجود دارد، ابراز کرد: به همین دلیل است که با تصمیم دولت در زمینه آپارتمان‌سازی کاملاً مخالف هستیم.

کد مطلب 5651862

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