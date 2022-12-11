مخالف آپارتمان سازی در مسکن ملی دامغان هستیم

علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مخالف ساخت خانه‌های آپارتمانی در مسکن ملی دامغان هستیم و این موضوع را در نامه‌ای به استاندار سمنان نیز اعلام کردیم، تاکید داشت: باید خانه‌ها به صورت ویلایی ساخته شود.

وی با بیان اینکه ساخت خانه‌های نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی در شهرستان دامغان یک ضرورت است، افزود: پدیده مرتفع سازی از جهات مختلف منشأ چالش دائمی در روابط انسانی بوده و زمینه آسیب‌های اجتماعی فراوان در گذشته و حال را فراهم آورده است.

نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه خانه‌های نهضت ملی مسکن باید به صورت ویلایی ساخته شود، تاکید کرد: درخواست ساخت خانه‌های ویلایی در شهرستان دامغان سابقاً نیز اعلام و حالا در نامه‌ای بازهم برای استاندار سمنان ارسال شده تا پیگیری لازم انجام شود.

علیزاده برمی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی قصد دارد در شهر دامغان یک هزار و ۵۰۰ خانه نهضت مسکن را به صورت آپارتمان‌های چند طبقه بسازد، تاکید کرد: تاکید ما بر ساخت خانه‌های ویلایی منطبق بر فرهنگ ایرانی اسلامی است..

وی با بیان اینکه در دامغان برای ساخت خانه‌های ویلایی به اندازه کافی زمین وجود دارد، ابراز کرد: به همین دلیل است که با تصمیم دولت در زمینه آپارتمان‌سازی کاملاً مخالف هستیم.