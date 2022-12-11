برگزاری مراسم «یاس کبود» به مناسبت ایام فاطمیه در اردبیل

سارا حقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در سخنانی با تسلیت ایام فاطمیه به برنامه‌های ویژه بانوان در اردبیل اشاره و اظهار کرد: به مناسبت ایام فاطمیه ویژه برنامه «یاس کبود» ویژه بانوان با اجرای جلسات سخنرانی، مداحی و قرائت زیارت عاشورا در اردبیل برگزار می‌شود.

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل افزود: این مراسم با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی، مؤسسه آموزش عالی الزهراء (س)، بسیج جامعه زنان، قرارگاه فاطمة الزهرا (س)، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و بنیاد مهدی موعود (عج) اردبیل اجرا می‌شود.

وی به زمان اجرای این مراسم اشاره کرد و گفت: این مراسم از تاریخ ۱۹ تا ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در محل فرهنگسرای بانوان و خانواده پارک بانوان واقع در خیابان لاله اردبیل برگزار می‌شود.

حقی در خصوص اهمیت برگزاری برنامه‌های ایام فاطمیه در ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه گفت: ایام فاطمیه یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی شیعیان است که در آن عاشقان و دلباختگان ائمه اطهار (ع) در عزای ام الائمه (س) به سوگواری و عزاداری می‌پردازند و با استفاده از ظرفیت بالقوه هیئت‌های مذهبی، برنامه‌های مختلفی ویژه بانوان در مناطق مختلف اردبیل در حال برگزاری است.