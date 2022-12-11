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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۹:۵۵

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل خبر داد؛

برگزاری مراسم «یاس کبود» به مناسبت ایام فاطمیه در اردبیل

برگزاری مراسم «یاس کبود» به مناسبت ایام فاطمیه در اردبیل

اردبیل- کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برگزاری مراسم «یاس کبود» بمناسبت ایام فاطمیه ویژه بانوان در اردبیل خبر داد.

سارا حقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در سخنانی با تسلیت ایام فاطمیه به برنامه‌های ویژه بانوان در اردبیل اشاره و اظهار کرد: به مناسبت ایام فاطمیه ویژه برنامه «یاس کبود» ویژه بانوان با اجرای جلسات سخنرانی، مداحی و قرائت زیارت عاشورا در اردبیل برگزار می‌شود.

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل افزود: این مراسم با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی، مؤسسه آموزش عالی الزهراء (س)، بسیج جامعه زنان، قرارگاه فاطمة الزهرا (س)، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و بنیاد مهدی موعود (عج) اردبیل اجرا می‌شود.

وی به زمان اجرای این مراسم اشاره کرد و گفت: این مراسم از تاریخ ۱۹ تا ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در محل فرهنگسرای بانوان و خانواده پارک بانوان واقع در خیابان لاله اردبیل برگزار می‌شود.

حقی در خصوص اهمیت برگزاری برنامه‌های ایام فاطمیه در ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه گفت: ایام فاطمیه یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی شیعیان است که در آن عاشقان و دلباختگان ائمه اطهار (ع) در عزای ام الائمه (س) به سوگواری و عزاداری می‌پردازند و با استفاده از ظرفیت بالقوه هیئت‌های مذهبی، برنامه‌های مختلفی ویژه بانوان در مناطق مختلف اردبیل در حال برگزاری است.

کد مطلب 5652556

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