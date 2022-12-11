تلاش شبانه روزی دشمن علیه نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا تنگسیری عصر یکشنبه در مراسم یادواره شهید مدافع حرم حبیب روحی و شهدای چوکام خمام اظهار کرد: شهدا مظهر اقتدار، بالندگی و سرافرازی نظام مقدس اسلامی هستند.

وی با اشاره به راز دوام انقلاب اسلامی، افزود: شهدای گرانقدر، مردم بصیر و ولایت مدار و رهبری آگاهانه و با تدبیر موجب عزتمندی و حفظ انقلاب اسلامی شدند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه حضور در مراسم و محافل شهدا یک فرصت طلایی برای خودسازی است، گفت: حضور مردم در مراسم شهدا و دیگر محافل تثبیت کننده انقلاب اسلامی است.

سردار تنگسیری با اشاره به دلاوری‌های شهید حبیب روحی و دیگر رزمندگان در محور مقاومت، بیان کرد: محور مقاومت و گردنه‌های سوریه میدانگاه درخشش بسیجیان گیلانی و دیگر شهدای عزیز است.

وی ادامه داد: شهید روحی زمانی دید که به حریم آل الله هتک حرمت شده لباس رزم به تن کرد و راهی محور مقاومت شد و جانانه جنگید و شهید شد.

نامگذاری یک شناور به نام شهید مدافع حرم «حبیب روحی»

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر توجه ویژه به منش و روش شهدا و بکارگیری آن در زندگی، اضافه کرد: وصایا و زندگی نامه شهدا درس بزرگی برای سعادت و خوشبختی انسان است.

سردار تنگسیری با بیان اینکه امنیت و آسایش امروز را مدیون شهدا هستیم، گفت: از شکل گیری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گرفته تا دفاع از حرم و جبهه مقاومت، شهدا نقش محوری در برقراری امنیت و آرامش در کشور و منطقه را ایفا کردند.

وی با اشاره به برنامه ریزی دشمن علیه نظام اسلامی، افزود: رفتار، عملکرد و نحوه تصمیم گیری ما در مقابل ترفندهای دشمن بسیار اهمیت دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه در قبال خون شهدا مسئول هستیم، گفت: قناعت پیشگی و زندگی ساده مبنای کار شهدا بود.

سردار تنگسیری با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، بیان کرد: غفلت در اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت منجر به لطمه اعتقادی جامعه می‌شود.

وی با اشاره نامگذاری یک شناور موشک انداز به نام شهید روحی، افزود: شناور موشک انداز شهید روحی امروز دشمن را در آن سوی مرزها هدف قرار می‌دهد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اهمیت وجود رهبری و ولایت فقیه در جامعه اسلامی، تصریح کرد: گوش به فرمان ولایت و رهبری بودن مردم، پایبندی آنها به نظام و انقلاب را نشان می‌دهد و این مهم سبب دوام و قوام این انقلاب شده است.

وی با اشاره به تلاش شبانه روزی دشمن علیه انقلاب اسلامی، افزود: توطئه‌هایی که علیه نظام اسلامی طرح ریزی شده اگر روی انقلاب و کشور دیگری پیاده سازی می‌شد اکنون هیچ اثری از آن انقلاب و کشور باقی نمی‌ماند.