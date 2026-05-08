۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

روحیه سلحشوری شهیدتنگسیری در عمق وجود رزمندگان نیروی دریایی جریان دارد

بندرعباس- یکی از فرماندهان پیشکسوت نیروی دریایی سپاه گفت: روحیه سلحشوری شهید تنگسیری در عمق وجود رزمندگان نیروی دریایی جریان دارد و این موفقیت‌های شب‌های اخیر نیز محصول چنین روحیه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا توانایی از پیشکسوتان دفاع مقدس در مراسم گرامیداشت یاد شهدای ستاد نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: هر شهیدی در این میهن دارالشفایی است و هر کس علم اسلام را در عالم برافراشته نگاه دارد، اجر بزرگ او همانا شهادت و سربلندی در دنیا و آخرت است.

وی با بیان این که تنگسیری عَلَم پر افتخار عزت ملت ایران را در خلیج فارس و تنگه هرمز برافراشت، تصریح کرد: او سردار تنگه احد انقلاب اسلامی شد و هیمنه آمریکای جنایتکار را شکست و آنان را به استیصال رساند.

سردار توانایی با طرح این که تا شهید زندگی نکنی شهید نمی شوی، عنوان داشت: او با رافت و عشق و رشادت فرماندهی می‌کرد و خستگی در وجودش راهی نداشت و این را تک تک رزمندگان نیروی دریایی شهادت می‌دهند.

این فرمانده دفاع مقدس تاکید کرد: شهدا از ما می‌خواهند که نسبت به مسائل کشور هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن بر اتحاد و انسجام ما که محصول خون رهبر شهیدمان است، غلبه کند.

سردار توانایی گفت: امروز دشمن در مواجهه با ملت ایران در سخت ترین شرایط خود قرار دارد و شکاف در افکار عمومی آمریکا به قدری زیاد شده که در اوج جنگ با ایران راهپیمایی‌های ده‌ها هزار نفری و صدها هزار نفری در قلب آمریکا برگزار شد و این‌ها نشانه عجز دشمن است.

وی حمایت مردم از نیروهای مسلح را یادآور شد و گفت: انتظار داریم دیپلماسی مقتدرانه کشورمان استوارانه در برابر زیاده‌خواهی‌ها بایستند و بحمدالله تاکنون شاهد بوده ایم که این عزیزان با اقتدار رفتار کرده و یاد شهدای میناب و ناو دنا را با خود به مذاکرات می‌برند و مراقب خون مطهر شهدا هستند.

سردار توانایی با اشاره به اهمیت ماندن در خیابان‌ها، گفت: دنیا در حسرت داشتن یک ساعت چنین ملتی است.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
