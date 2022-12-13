زهرا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در چند روز گذشته همگان شاهد تحرکاتی با محوریت شعار زن، زندگی و آزادی بودیم که در فضای مجازی و با استیلای رسانه‌ای غرب ضریب می‌خورد خاطرنشان کرد: قرار داشتن دکمه‌های خاموش و روشن این بازی کامپیوتری در خارج از مرزها بر کسی پوشیده نیست.

مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی تصریح کرد: بعد از اجتماعی و فرهنگی این ماجرا عمداً یا سهواً از نگاه رجال سیاسی و یا حتی نخبگان امنیتی به دور مانده است و فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹ در اینجا خودنمایی می‌کند و اینگونه نیست که ما هیچ مشکلی نداریم فقط دشمن خارجی است که دارد مشکل ایجاد می‌کند، نه مگس روی زخم می‌نشیند، زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید.

وی یادآور شد: مقوله زن در جمهوری اسلامی همواره دچار ساده انگاری و یا التقاط بوده است، اما آنچه واضح است این است که زن انقلاب اسلامی همانند تئوری مکتب خود نه شرقی است و نه غربی، از تحجر دوری می‌کند اما در دامن تجدد نیز نمی‌افتد.

براتی گفت: زن تمدن ساز انقلاب اسلامی تصویر زن مطلوب خود را در الگوی غربی و در جریان بازار یا مصرف نمی‌جوید اما بنای این را هم ندارد که همه چیز را در حوزه زنان مثبت تلقی کند.

وی در ادامه اظهار کرد: آنچه باعث تعجب است ترویج نگاه عاملیت صفر تا صد نیروی انتظامی در این موضوع است و آنچه مایه تعجب مضاعف می‌گردد متولی دانستن نهادهای نظامی و انتظامی برای برخورد با این امر فرهنگی و اجتماعی است.

وی تصریح کرد: مگر نه اینکه متولیان نهادهای فرهنگی و آموزشی کشور در این خصوص باید پاسخگو باشند و تدبیری مناسب بیاندیشند، مگر نه اینکه یک چهارم بودجه کل کشور اختصاص به امر فرهنگ دارد.

براتی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی تحرکات زن، زندگی و آزادی را با روبنای اجتماعی و فرهنگی و زیر بنای امنیتی و نظامی طراحی کرده است و چند صباحی به خورد این ملت داده‌اند اما دانشجویان با بصیرت انقلاب، تفاوت هر دو رویکرد را به درستی فهم کرده‌اند و در هر یک، طرح و اقدامی به جا از مسئولین مربوطه مطالبه خواهند کرد.

مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی در پایان با بیان اینکه کسانی که به اسم اعتراض، آرامش روانی و فضای امن جامعه را بر هم می‌زنند بدانند اعتراضات در قالب مطالبه گری از رسالت‌های جنبش دانشجویی است افزود: چنانچه تاریخ گواه است دانشجو همواره برای احقاق حقوق مردم با مقصد به فعلیت در آمدن آرمان‌های انقلاب تلاش کرده و خواهد کرد.